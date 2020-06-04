Рада приняла закон об уголовной ответственности для "воров в законе"

КИЕВ, 4 июн - РИА Новости. Парламент Парламент Украины на заседании в четверг принял президентский закон о введении уголовной ответственности за получение статуса "вора в законе", а также за создание преступных сообществ и руководство такой организацией. Такое решение поддержали 236 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов, документ еще должен пройти второе чтение.

В пояснительной записке к документу отмечается, что целью закона является прекращение деятельности преступных сообществ, участников таких сообществ, привлечение к уголовной ответственности "воров в законе", а также других участников преступных сообществ и лиц, причастных к созданию и функционированию преступных сообществ.

В законе под лицом в статусе "вора в законе" следует понимать "лицо, которое благодаря авторитету, другим личным качествам или возможностям осуществляет преступное влияние и координирует преступную деятельность других лиц, осуществляющих преступное влияние".

Согласно закону, создание преступной организации, руководство такой организацией или ее структурными частями карается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. Участие в преступной организации - лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Если инициатором создания или участником преступной организации является должностное лицо с использованием служебного положения, ему грозит лишение свободы на срок от восьми до тринадцати лет с конфискацией имущества.

За создание преступного сообщества (объединение двух или более преступных организаций) и руководство им грозит от десяти до пятнадцати лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В законе отмечается, что лицу, которое имеет статус "вора в законе" за создание, управление или участие в преступной организации грозит тюрьма на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества.