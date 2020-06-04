В Пермском крае у воспитанника детского сада выявили коронавирус

ПЕРМЬ, 4 июн - РИА Новости. Воспитанник детского сада в Губахе Воспитанник детского сада в Губахе Пермского края заболел коронавирусом , еще у четверых детей инфекция подозревается, все они госпитализированы вместе с родителями, а дошкольное учреждение закрыто на карантин, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого министерства образования.

"В одной из групп детского дошкольного учреждения в Губахе положительный результат на коронавирус выявлен у одного из воспитанников, ребенку 4 года. Позднее с подозрением на СOVID-19 изолировано еще четверо "контактных" детей этого же возраста. Здание, где находилась группа, закрыто на карантин и дезинфицируется", — рассказали в министерстве.

В ведомстве пояснили, что пятеро детей вместе с родителями госпитализированы в краевую больницу имени Вагнера в Березниках . На официальной странице медучреждения в соцсетях указано, что в инфекционном отделении на лечении находятся 32 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, в том числе девять человек из Губахи.

Собеседник агентства указал, что все сотрудники детсада и воспитанники, контактировавшие с заболевшими детьми, изолированы и проверяются на коронавирусную инфекцию. Кроме того, в дошкольных учреждениях региона, где работают дежурные группы, усилен утренний фильтр и меры дезинфекции. Дети с температурой и кашлем не принимаются.

По данным министерства здравоохранения, в Пермском крае за время эпидемии коронавирус был выявлен у 1962 человек, в том числе у 51 за последние сутки, выздоровели 1118 пациентов, 63 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,6 тысячи пермяков.