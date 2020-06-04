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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T14:45
https://ria.ru/20200604/1572465405.html
В Пермском крае у воспитанника детского сада выявили коронавирус
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f1a207578cf7e389bd83584b73e07c53.jpg
РИА Новости

В Пермском крае у воспитанника детского сада выявили коронавирус

14:45 04.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Тест на коронавирус. Архивное фото
ПЕРМЬ, 4 июн - РИА Новости. Воспитанник детского сада в Губахе Пермского края заболел коронавирусом, еще у четверых детей инфекция подозревается, все они госпитализированы вместе с родителями, а дошкольное учреждение закрыто на карантин, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого министерства образования.
"В одной из групп детского дошкольного учреждения в Губахе положительный результат на коронавирус выявлен у одного из воспитанников, ребенку 4 года. Позднее с подозрением на СOVID-19 изолировано еще четверо "контактных" детей этого же возраста. Здание, где находилась группа, закрыто на карантин и дезинфицируется", — рассказали в министерстве.
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В ведомстве пояснили, что пятеро детей вместе с родителями госпитализированы в краевую больницу имени Вагнера в Березниках. На официальной странице медучреждения в соцсетях указано, что в инфекционном отделении на лечении находятся 32 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, в том числе девять человек из Губахи.
Собеседник агентства указал, что все сотрудники детсада и воспитанники, контактировавшие с заболевшими детьми, изолированы и проверяются на коронавирусную инфекцию. Кроме того, в дошкольных учреждениях региона, где работают дежурные группы, усилен утренний фильтр и меры дезинфекции. Дети с температурой и кашлем не принимаются.
По данным министерства здравоохранения, в Пермском крае за время эпидемии коронавирус был выявлен у 1962 человек, в том числе у 51 за последние сутки, выздоровели 1118 пациентов, 63 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,6 тысячи пермяков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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