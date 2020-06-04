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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T15:06
https://ria.ru/20200604/1572465362.html
Минобороны перебрасывает в Забайкалье полевой госпиталь
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823312_0:31:3116:1784_1036x0_80_0_0_88ae0d34bba71cc04e04b0bd8073fabd.jpg
РИА Новости

Минобороны перебрасывает в Забайкалье полевой госпиталь

14:44 04.06.2020 (обновлено: 15:06 04.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Медицинский работник. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Минобороны РФ перебрасывает в Забайкалье полевой госпиталь на 100 коек для помощи в борьбе с COVID-19, сообщили в ведомстве.
Ранее президент России Владимир Путин призвал оперативно помочь Забайкалью, где растет заболеваемость коронавирусом, Минобороны поручено развернуть там госпиталь.
"Восточный военный округ приступил к оперативной переброске из Республики Бурятия в Забайкальский край полевого многопрофильного мобильного госпиталя на 100 коек в целях увеличения краевого коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что военнослужащие приступили к совершению марша своим ходом на штатной технике протяженностью более 700 километров из населенного пункта Кяхта (Бурятия) в Читу (Забайкальский край). Добавляется, что в составе полевого медицинского подразделения 133 военнослужащих и 31 единица специальной военной техники.
Сообщается, что по завершению марша полевой многопрофильный мобильный госпиталь будет в кратчайшие сроки развернут в районе Читы, где военные медики приступят к оказанию медицинской помощи населению.
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"Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение на базе пневмокаркасных сооружений и предназначен для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В его составе: приемо-сортировочное, госпитальное и инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, а также отделение анестезиологии и реанимации", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР лабораторией.
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