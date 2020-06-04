Многодетным семьям в Оренбуржье выделили 1,5 млрд рублей

ОРЕНБУРГ, 4 июн – РИА Новости. На поддержку многодетным семьям из регионального бюджета Оренбуржья выделено порядка 1,5 миллиардов рублей, говорится в сообщении пресс-службы правительства области.

"В Оренбургской области на социальную помощь многодетным семьям из регионального бюджета выделено 1,5 миллиарда рублей из запланированных 7,5 миллиардов рублей, направленных на поддержку материнства и детства", - отмечается в сообщении пресс-службы.

В настоящее время в области 28 тысяч многодетных семей.

Согласно областного закона всем семьям, воспитывающим трех и более несовершеннолетних детей, в том числе приемных и опекаемых, независимо от уровня дохода предоставляется весомый социальный пакет.

В него входит компенсация расходов по оплате ЖКУ, в том числе на 100 процентов – по ТКО, бесплатный проезд для школьников, обеспечение лекарствами детей до 6 лет, удешевление стоимости школьной формы, получение выплаты на улучшение жилищных условий, бесплатное посещение учреждений культуры и искусства.

Более десяти тысяч семей получают ежемесячную денежную выплату по рождению третьего или последующих детей. С начала года на детей, рожденных с 1 января 2019 года, ее размер увеличен с 5 398 до 9 900 рублей.

Выдано более 37 тысяч сертификатов на региональный материнский капитал, размер которого составляет 116 866 рублей. Срок действия данной меры поддержки продлен до 2021 года.



Многодетным семьям безвозмездно предоставлено в собственность более девяти тысяч земельных участков, а начиная с прошлого года вместо участка стало возможным получение единовременной денежной выплаты в размере 200 тысяч рублей. В текущем году ее сумма увеличена до 300 тысяч рублей. В настоящее время выдано более трехсот свидетельств на единовременную выплату и уже 112 многодетных семей ее получили.

Заключно 20 тысяч социаальных контрактов на общую сумму около двухсот миллионов рублей.

На строительство и приобретение жилья многодетным семьям в текущем году предусмотрено 55 миллионов рублей, что позволит улучшить жилищные условия 39 семьям.