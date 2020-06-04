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Оренбургская область
Оренбургская область
2020-06-04T14:44
https://ria.ru/20200604/1572465332.html
Многодетным семьям в Оренбуржье выделили 1,5 млрд рублей
https://cdn25.img.ria.ru/images/rsport/89105/86/891058611_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_82b38790f7c6501fd87e0987a92f182b.jpg
РИА Новости

Многодетным семьям в Оренбуржье выделили 1,5 млрд рублей

14:44 04.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГород Оренбург
Город Оренбург
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
ОРЕНБУРГ,  4 июн – РИА Новости. На поддержку многодетным семьям из регионального бюджета Оренбуржья выделено порядка 1,5 миллиардов рублей, говорится в сообщении пресс-службы правительства области.
"В Оренбургской области на социальную помощь многодетным семьям из регионального бюджета выделено 1,5 миллиарда рублей из запланированных 7,5 миллиардов рублей, направленных на поддержку материнства и детства", - отмечается в сообщении пресс-службы.    
В настоящее время в области  28 тысяч многодетных семей.
Согласно областного закона всем семьям, воспитывающим трех и более несовершеннолетних детей, в том числе приемных и опекаемых, независимо от уровня дохода предоставляется весомый социальный пакет.  
В него входит компенсация расходов по оплате ЖКУ, в том числе на 100 процентов – по ТКО, бесплатный проезд для школьников, обеспечение лекарствами детей до 6 лет, удешевление стоимости школьной формы, получение выплаты на улучшение жилищных условий, бесплатное посещение учреждений культуры и искусства.
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Более десяти тысяч семей получают ежемесячную денежную выплату по рождению третьего или последующих детей. С начала года на детей, рожденных с 1 января 2019 года, ее размер увеличен с 5 398 до 9 900 рублей.
Выдано более 37 тысяч сертификатов на региональный материнский капитал, размер которого составляет 116 866 рублей. Срок действия данной меры поддержки продлен до 2021 года.  

Многодетным семьям безвозмездно предоставлено в собственность более девяти тысяч земельных участков, а начиная с прошлого года вместо участка стало возможным получение единовременной денежной выплаты в размере 200 тысяч рублей. В текущем году ее сумма увеличена до 300 тысяч рублей. В настоящее время выдано более трехсот свидетельств на единовременную выплату и уже 112 многодетных семей ее получили. 
Заключно  20 тысяч социаальных контрактов на общую сумму около двухсот миллионов рублей. 
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" В Оренбуржье большое внимание уделяется вопросу популяризации семейных ценностей, повышению значимости многодетного родительства. Шестнадцать лет с большим интересом общественности в области проходит конкурс "Лучшая многодетная семья Оренбуржья", главной задачей которого является распространение лучших практик в воспитании детей", - отметил РИА Новости губернатор региона Денис Паслер, слова котороо приводит пресс-служба.
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Оренбургская областьДенис ПаслерОбщество
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