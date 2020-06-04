Въезд в Северодвинск ограничат из-за коронавируса

На въездах и выездах будут установлены контрольно-пропускные пункты, на которых будут останавливать все автомобили, кроме принадлежащих экстренным службам. Местным предприятиям рекомендовали отказаться от организованной перевозки работников, живущих за пределами Северодвинска.