Въезд в Северодвинск ограничат из-за коронавируса

МУРМАНСК, 4 июн – РИА Новости. Власти Архангельской области приняли решение ограничить с 6 июня въезд на территорию Северодвинска, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Исключение будет сделано для граждан, которые прибывают в город и выезжают из него в связи с исполнением ими должностных обязанностей или для обращения за медицинской помощью, для спецслужб, а также для следующих через территорию города транзитом в Онежский район и с его территории.
На въездах и выездах будут установлены контрольно-пропускные пункты, на которых будут останавливать все автомобили, кроме принадлежащих экстренным службам. Местным предприятиям рекомендовали отказаться от организованной перевозки работников, живущих за пределами Северодвинска.
Всего в Архангельской области зарегистрировано более двух с половиной тысяч случаев заражения. Наиболее сложная ситуация сложилась в Северодвинске, где за сутки выявили 57 случаев.
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