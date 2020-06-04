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Въезд в Северодвинск ограничат из-за коронавируса
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РИА Новости

Въезд в Северодвинск ограничат из-за коронавируса

14:41 04.06.2020 (обновлено: 16:52 04.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМедик надевает защитный костюм
Медик надевает защитный костюм
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Медик надевает защитный костюм. Архивное фото
МУРМАНСК, 4 июн – РИА Новости. Власти Архангельской области приняли решение ограничить с 6 июня въезд на территорию Северодвинска, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Исключение будет сделано для граждан, которые прибывают в город и выезжают из него в связи с исполнением ими должностных обязанностей или для обращения за медицинской помощью, для спецслужб, а также для следующих через территорию города транзитом в Онежский район и с его территории.
На въездах и выездах будут установлены контрольно-пропускные пункты, на которых будут останавливать все автомобили, кроме принадлежащих экстренным службам. Местным предприятиям рекомендовали отказаться от организованной перевозки работников, живущих за пределами Северодвинска.
Всего в Архангельской области зарегистрировано более двух с половиной тысяч случаев заражения. Наиболее сложная ситуация сложилась в Северодвинске, где за сутки выявили 57 случаев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Александр ЦыбульскийАрхангельская областьСеверодвинскОбщество
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