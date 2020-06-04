Нацсовет Украины по вопросам ТВ назначил проверку телеканалу "Прямой"

КИЕВ, 4 июн – РИА Новости. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканалу "Прямой" из-за ненормативной лексики от ведущего в эфире, сообщила в четверг пресс-служба регулятора.
"Национальный совет на заседании 4 июня принял решение о назначении внеплановой проверки ООО "Телеканал "ПРЯМОЙ", город Киев. Основанием стали ненормативные высказывания ведущего программы "Эхо Украины" Матвея Ганапольского, прозвучавшие в эфире канала 1, 2 и 3 мая", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, программа "Эхо Украины" транслировалась во время, доступное для просмотра детьми.
Как отметили в совете, проверку проведут после завершения карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.
Телеканал "Прямой" принадлежит Владимиру Макеенко, однако его ассоциируют с экс-президентом Украины Петром Порошенко. Ранее Порошенко давал показания в Госбюро расследований по делу об уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой". В ноябре 2019 года у владельца телеканала Макеенко также прошли обыски.
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