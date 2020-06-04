Нацсовет Украины по вопросам ТВ назначил проверку телеканалу "Прямой"

"Национальный совет на заседании 4 июня принял решение о назначении внеплановой проверки ООО "Телеканал "ПРЯМОЙ", город Киев. Основанием стали ненормативные высказывания ведущего программы "Эхо Украины" Матвея Ганапольского, прозвучавшие в эфире канала 1, 2 и 3 мая", - говорится в сообщении.