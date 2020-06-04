Все заразившиеся COVID-19 работники алтайского рудника выздоровели

Сотрудник лаборатории держит в руках тест на COVID-19

БАРНАУЛ, 4 июн - РИА Новости. Все работники подрядной организации Корбалихинского рудника в Все работники подрядной организации Корбалихинского рудника в Алтайском крае выздоровели и выписаны из госпиталя, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

Вспышка коронавируса на промплощадке Корбалихинского рудника компании "Сибирь-Полиметаллы" произошла в апреле, заразились две сотни сотрудников и полсотни местных жителей. Змеиногорский район закрыли на карантин, который длился почти месяц.

"Все работники подрядной организации Корбалихинского рудника выздоровели и выписаны из госпиталя", - говорится в сообщении.

Как уточняет штаб, выздоровели все 200 человек.

По данным оперштаба, на 4 июня общее число заболевших коронавирусной инфекцией за весь период в Алтайском крае составляет 2 135 человек, за прошедшие сутки в регионе выявили 69 заболевших коронавирусом, зарегистрирован один смертельный случай, выписан 21 пациент.

"Выздоровело - 861, в том числе 21 за минувшие сутки. В числе заболевших и переболевших коронавирусной инфекцией 202 ребенка до 17 лет включительно… Тяжелобольных на сегодняшнюю дату - 48 пациентов, на аппарате ИВЛ – 20", - сообщают в оперштабе.

За весь период в Алтайском крае умерли 23 человека, в том числе 13 случаев от COVID-19, 8 случаев – иные причины смерти, 2 случая находятся на экспертизе.