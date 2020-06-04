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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T15:00
https://ria.ru/20200604/1572465049.html
Все заразившиеся COVID-19 работники алтайского рудника выздоровели
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569397232_0:0:3154:1774_1036x0_80_0_0_fb896974635cbe45558267d88ab2f3ba.jpg
РИА Новости

Все заразившиеся COVID-19 работники алтайского рудника выздоровели

15:00 04.06.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории держит в руках тест на COVID-19
Сотрудник лаборатории держит в руках тест на COVID-19
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
БАРНАУЛ, 4 июн - РИА Новости. Все работники подрядной организации Корбалихинского рудника в Алтайском крае выздоровели и выписаны из госпиталя, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
Вспышка коронавируса на промплощадке Корбалихинского рудника компании "Сибирь-Полиметаллы" произошла в апреле, заразились две сотни сотрудников и полсотни местных жителей. Змеиногорский район закрыли на карантин, который длился почти месяц.
"Все работники подрядной организации Корбалихинского рудника выздоровели и выписаны из госпиталя", - говорится в сообщении.
Как уточняет штаб, выздоровели все 200 человек.
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По данным оперштаба, на 4 июня общее число заболевших коронавирусной инфекцией за весь период в Алтайском крае составляет 2 135 человек, за прошедшие сутки в регионе выявили 69 заболевших коронавирусом, зарегистрирован один смертельный случай, выписан 21 пациент.
"Выздоровело - 861, в том числе 21 за минувшие сутки. В числе заболевших и переболевших коронавирусной инфекцией 202 ребенка до 17 лет включительно… Тяжелобольных на сегодняшнюю дату - 48 пациентов, на аппарате ИВЛ – 20", - сообщают в оперштабе.
За весь период в Алтайском крае умерли 23 человека, в том числе 13 случаев от COVID-19, 8 случаев – иные причины смерти, 2 случая находятся на экспертизе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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