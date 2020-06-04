Московского водителя лишили прав за "бесконтактное" ДТП

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Лефортовский суд Лефортовский суд Москвы признал законным лишение прав водителя, который спровоцировал аварию между другими машинами, хотя сам никого не задел.

Водитель пытался оспорить решение мирового судьи, который лишил его прав на год и два месяца по статье об оставлении места ДТП.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе суда, водитель KIA подрезал девушку на джипе и резко затормозил перед ней, из-за чего она была вынуждена перестроиться на крайнюю левую полосу и врезалась в другую машину. Водитель поговорил с пострадавшими, но на просьбу дождаться ГИБДД ответил отказом, ссылаясь на то, что у них нет права его задерживать. Однако обстоятельства аварии зафиксировал видеорегистратор, а суд учел показания других водителей и схему ДТП.

При вынесении решения суд сослался на правовую позицию Верховного суда. Она гласит, что водителя, действия которого стали причиной ДТП, можно привлечь к административной ответственности, даже если его автомобиль не повредил другие машины — и при условии, что водитель умышленно покинул место аварии.