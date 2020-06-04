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2020-06-04T15:55
https://ria.ru/20200604/1572464925.html
Московского водителя лишили прав за "бесконтактное" ДТП
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РИА Новости

Московского водителя лишили прав за "бесконтактное" ДТП

14:39 04.06.2020 (обновлено: 15:55 04.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы признал законным лишение прав водителя, который спровоцировал аварию между другими машинами, хотя сам никого не задел.
Водитель пытался оспорить решение мирового судьи, который лишил его прав на год и два месяца по статье об оставлении места ДТП.
Полиция
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Как рассказали РИА Новости в пресс-службе суда, водитель KIA подрезал девушку на джипе и резко затормозил перед ней, из-за чего она была вынуждена перестроиться на крайнюю левую полосу и врезалась в другую машину. Водитель поговорил с пострадавшими, но на просьбу дождаться ГИБДД ответил отказом, ссылаясь на то, что у них нет права его задерживать. Однако обстоятельства аварии зафиксировал видеорегистратор, а суд учел показания других водителей и схему ДТП.
При вынесении решения суд сослался на правовую позицию Верховного суда. Она гласит, что водителя, действия которого стали причиной ДТП, можно привлечь к административной ответственности, даже если его автомобиль не повредил другие машины — и при условии, что водитель умышленно покинул место аварии.
"Совокупность установленных мировым судьей фактических и правовых оснований позволяет прийти к выводу о том, что событие административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, установлены и доказаны на основании исследования перечисленных выше и иных доказательств, являющихся достаточными и согласующимися между собой," — говорится в решении судьи.
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МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Может они тогда и правила ОСАГО перепишут, чтобы можно было получать страховку с виновника???
4 июня, 14:45
Владислав Леончук
1732002
Чота новенькое. Раньше было: "Нужно бить". Не перестраиваться в крайнюю левую, а бить подрезавшего. Тогда он и есть виновник. А здесь как-то выглядит как отмазки "девушки", принявшей неправильное решение и совершившей ДТП. У кого там лапа лохмаче?
4 июня, 15:54
Александр Почему недопустимое? Я пропустил это поле
5200115
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