В Чечне около 42 тысяч человек остаются без электроснабжения

Ранее, 3 июня в 18.05 мск отключился транзит воздушной линии электропередачи 110 кВ Плиево – Самашки – ГРП-110 с неуспешным автоматическим повторным включением. Вечером в среду сообщалось, что без света в республике остаются около 190 человек.