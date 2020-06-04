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2020-06-04T14:39
https://ria.ru/20200604/1572464894.html
В Чечне около 42 тысяч человек остаются без электроснабжения
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РИА Новости

В Чечне около 42 тысяч человек остаются без электроснабжения

14:38 04.06.2020 (обновлено: 14:39 04.06.2020)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередач
Линии электропередач
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Линии электропередач. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Около 42 тысяч человек в Чеченской республике остаются без электроснабжения из-за отключения линии электропередачи, сообщается в материалах Минэнерго РФ.
Ранее, 3 июня в 18.05 мск отключился транзит воздушной линии электропередачи 110 кВ Плиево – Самашки – ГРП-110 с неуспешным автоматическим повторным включением. Вечером в среду сообщалось, что без света в республике остаются около 190 человек.
"Без электроснабжения остаются бытовые потребители 8 населенных пунктов (около 42 000 человек). Мощность отключенных потребителей – 10 МВт", – говорится в сообщении министерства.
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Чеченская республика (Чечня)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Происшествия
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