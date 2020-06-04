В Чечне около 42 тысяч человек остаются без электроснабжения

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Около 42 тысяч человек в Чеченской республике остаются без электроснабжения из-за отключения линии электропередачи, сообщается в материалах Минэнерго РФ.
Ранее, 3 июня в 18.05 мск отключился транзит воздушной линии электропередачи 110 кВ Плиево – Самашки – ГРП-110 с неуспешным автоматическим повторным включением. Вечером в среду сообщалось, что без света в республике остаются около 190 человек.
"Без электроснабжения остаются бытовые потребители 8 населенных пунктов (около 42 000 человек). Мощность отключенных потребителей – 10 МВт", – говорится в сообщении министерства.