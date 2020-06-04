Лукашенко обвинил конкурентов в создании "каруселей" при сборе подписей

МИНСК, 4 июн - РИА Новости. Белорусский лидер Белорусский лидер Александр Лукашенко , который выдвигается на шестой президентский срок, обвинил конкурентов по политической кампании в создании "малых и больших каруселей" при сборе подписей граждан.

Выборы президента назначены в Белоруссии на 9 августа. В различных регионах республики проходят пикеты по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатов, подписей избирателей нужно собрать минимум 100 тысяч. В Минске наиболее массовые пикеты за выдвижение претендентов, альтернативных Лукашенко, проходят возле Комаровского рынка, по воскресеньям люди часами стоят для этого в очередях.

"А эти очереди - это малая белорусская карусель, как я ее называю, и большая белорусская карусель. Суть малой в том, что здесь они расписались, потом опять стали в эту очередь в хвост, еще расписались… Даже "достукались" до того - мэр Минска заметил - что на автомобилях подвозят людей. Расписались, пошли, сели, они их по кварталу обвезли, опять поставили их в очередь", - заявил Лукашенко в ходе совещания с новым составом правительства республики. Подробности приводит агентство Sputnik Беларусь.

"Большая карусель", по словам Лукашенко, заключается в том, что в одно воскресенье на Комаровском рынке оставляют подписи одни люди, и они же, плюс еще несколько, опять приходят в другой раз. "Они же понимают, что комиссия (ЦИК – ред.), когда будет смотреть эти подписи, это заметит. И они сразу заявили: так а мы и не собираемся в выборах участвовать, наша главная задача - раскачать страну и расчистить дорогу для кого-то. Вы знаете для кого", - заметил глава республики.

По словам Лукашенко, на фотографиях этих очередей, сделанных с квадрокоптеров, видна совсем другая картина. Он подчеркнул, что это "все те же люди, и количество их то же, что и было". Как отметил президент, в республике не появилось нового протестного движения, появились только "какие-то недовольные и прочие", но они "будут всегда".

"Но что такое новое протестное движение? Это годы. Его нет. Но они не хотят себя связывать с радикальной оппозицией, которая всегда воевала с нами на площадях. А не получилось. На Комаровке развернули "бел-чырвона-белы" (бело-красно-белый флаг, используемый оппозицией - ред.) и европейский флаг. И те, кто сегодня финансируется за счет российских олигархов, четко поняли, что на деньги российских олигархов они к власти ведут вот эту отмороженную, так называемую радикальную оппозицию Беларуси", - заявил президент.