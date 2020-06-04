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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-04T14:32
https://ria.ru/20200604/1572464484.html
В отдаленных районах Ямала голосование по Конституции начнется 10 июня
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568440956_0:127:3000:1815_1036x0_80_0_0_84062135f488a88d667146a7328d3d50.jpg
РИА Новости

В отдаленных районах Ямала голосование по Конституции начнется 10 июня

14:32 04.06.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Конституция РФ. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 июн - РИА Новости. Голосование по поправкам в конституцию начнется в отдаленных районах Ямало-Ненецкого автономного округа 10 июня и продлится до конца месяца, сообщает пресс-служба регионального избиркома.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. В понедельник президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
"Традиционно на Ямале будет организовано и досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных местностях. Оно пройдет с 10 по 30 июня на территории всех районов, а также в поселке Пельвож, который отнесен к Салехарду, и для жителей микрорайона Вынгапуровского города Ноябрьска... Для организации данного вида голосования будут использоваться вертолеты, водный и наземный транспорт", - говорится в сообщении.
Окружная избирательная комиссия предполагает, что в общей сложности в труднодоступных и отдаленных местностях ЯНАО в указанный период будет находиться около 33 тысяч потенциальных участников голосования.
Кроме того, в избиркоме уточнили, что голосование вне помещений на Ямале будет проходить с 25 по 30 июня.
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФЯмалВладимир ПутинНоябрьскСалехардОбщество
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