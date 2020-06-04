В отдаленных районах Ямала голосование по Конституции начнется 10 июня

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 июн - РИА Новости. Голосование по поправкам в конституцию начнется в отдаленных районах Ямало-Ненецкого автономного округа 10 июня и продлится до конца месяца, сообщает пресс-служба регионального избиркома.

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. В понедельник президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.

"Традиционно на Ямале будет организовано и досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных местностях. Оно пройдет с 10 по 30 июня на территории всех районов, а также в поселке Пельвож, который отнесен к Салехарду , и для жителей микрорайона Вынгапуровского города Ноябрьска ... Для организации данного вида голосования будут использоваться вертолеты, водный и наземный транспорт", - говорится в сообщении.

Окружная избирательная комиссия предполагает, что в общей сложности в труднодоступных и отдаленных местностях ЯНАО в указанный период будет находиться около 33 тысяч потенциальных участников голосования.