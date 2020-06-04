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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T14:25
https://ria.ru/20200604/1572464007.html
Койки для больных COVID-19 в Ярославской области заполнены наполовину
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571541606_0:0:3226:1814_1036x0_80_0_0_723b9f51fc07228d52d02e8163a4375e.jpg
РИА Новости

Койки для больных COVID-19 в Ярославской области заполнены наполовину

14:25 04.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи и пациент с COVID-19 в палате центральной клинической больницы "РЖД-Медицина" в Москве
Врачи и пациент с COVID-19 в палате центральной клинической больницы РЖД-Медицина в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 июн – РИА Новости. Коечный фонд для пациентов с COVID-19 в Ярославской области заполнен лишь наполовину, при этом число заболевших постепенно снижается, однако правительство региона продолжает наращивать мощности больниц, заявил губернатор Дмитрий Миронов.
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг провел селекторное совещание рабочей группы Государственного совета по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции, где обсудил критерии принятия решений о смягчении действующих ограничений. В совещании принял участие Дмитрий Миронов.
"Важно, что наша область не входит в число тех, где ситуация нестабильная. В последнее время мы отмечаем постепенное снижение числа зараженных COVID-19. Однако не считаем, что это повод расслабиться. Продолжаем наращивать мощности наших больниц. В медучреждениях региона развернуто уже 1529 коек. Почти половина из них пустуют, так как в стационарах находятся 762 пациента с COVID-19 и типичной клиникой этого заболевания, но резерв должен быть", - написал губернатор на своей странице в социальной сети Facebook.
Он подчеркнул: меняется не только количество мест, но и их качество. В частности, недавно группа "Ташир" поставила в больницы 100 современных кроватей. Множество других предпринимателей оказывают безвозмездную помощь региону в борьбе с коронавирусом.
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"Сами тоже оснащаем медучреждения новым оборудованием. В ближайшее время в госпиталь ветеранов войн поступит новый компьютерный томограф. Получают больницы и кислородные газификаторы, пульсоксиметры, рентген-комплексы, аппараты ИВЛ. Создан месячный запас средств защиты для наших медиков", - отметил глава региона.
"Очень надеемся, что все принимаемые меры помогут в ближайшее время улучшить эпидобстановку и перейти к новым послаблениям. Все предпосылки для этого уже имеются", - резюмировал он.
По данным на 4 июня, в Ярославской области с начала пандемии заболели 3430 человек, из них 951 пациент выздоровел. Скончались 15 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий МироновЯрославская область
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