Койки для больных COVID-19 в Ярославской области заполнены наполовину

Врачи и пациент с COVID-19 в палате центральной клинической больницы "РЖД-Медицина" в Москве

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 июн – РИА Новости. Коечный фонд для пациентов с COVID-19 в Коечный фонд для пациентов с COVID-19 в Ярославской области заполнен лишь наполовину, при этом число заболевших постепенно снижается, однако правительство региона продолжает наращивать мощности больниц, заявил губернатор Дмитрий Миронов

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг провел селекторное совещание рабочей группы Государственного совета по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции, где обсудил критерии принятия решений о смягчении действующих ограничений. В совещании принял участие Дмитрий Миронов.

"Важно, что наша область не входит в число тех, где ситуация нестабильная. В последнее время мы отмечаем постепенное снижение числа зараженных COVID-19. Однако не считаем, что это повод расслабиться. Продолжаем наращивать мощности наших больниц. В медучреждениях региона развернуто уже 1529 коек. Почти половина из них пустуют, так как в стационарах находятся 762 пациента с COVID-19 и типичной клиникой этого заболевания, но резерв должен быть", - написал губернатор на своей странице в социальной сети Facebook

Он подчеркнул: меняется не только количество мест, но и их качество. В частности, недавно группа " Ташир " поставила в больницы 100 современных кроватей. Множество других предпринимателей оказывают безвозмездную помощь региону в борьбе с коронавирусом.

"Сами тоже оснащаем медучреждения новым оборудованием. В ближайшее время в госпиталь ветеранов войн поступит новый компьютерный томограф. Получают больницы и кислородные газификаторы, пульсоксиметры, рентген-комплексы, аппараты ИВЛ. Создан месячный запас средств защиты для наших медиков", - отметил глава региона.

"Очень надеемся, что все принимаемые меры помогут в ближайшее время улучшить эпидобстановку и перейти к новым послаблениям. Все предпосылки для этого уже имеются", - резюмировал он.

По данным на 4 июня, в Ярославской области с начала пандемии заболели 3430 человек, из них 951 пациент выздоровел. Скончались 15 человек.