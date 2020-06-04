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Климат влияет на развитие АПК в Югре, заявила губернатор
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РИА Новости

Климат влияет на развитие АПК в Югре, заявила губернатор

14:22 04.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГубернатор ХМАО-Югра Наталья Комарова
Губернатор ХМАО-Югра Наталья Комарова
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Губернатор ХМАО-Югра Наталья Комарова. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 июн - РИА Новости. Северный климат накладывает отпечаток на развитие сельскохозяйственной отрасли в Ханты-Мансийском автономном округе, однако регион уделяет особое внимание агропромышленному комплексу, сообщила в четверг губернатор Югры Наталья Комарова.
Президент России Владимир Путин в среду в ходе рабочей встречи с главой автономного округа обратил внимание на сокращение сельхозпроизводства в регионе.
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Как отметила Комарова в прямом эфире в Instagram с руководителем департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарьей Кислицыной, глава государства указал на необходимость уделить особенное внимание этой отрасли в связи с тем, что показатели в сфере АПК не продемонстрировали такого же заметного роста, как другие сферы социально-экономической жизни Югры.
"Несмотря на то, что наш регион трудно отнести к сельскохозяйственному региону, почти невозможно, мы уделяем особое внимание этой отрасли, поддерживая малые формы хозяйствования, фермеров, создавая условия для развития крупных перерабатывающих предприятий. Полагаю, что у нас есть потенциал, принятые меры и решения дают нам возможность рассчитывать на изменение ситуации в этом плане", - сказала Комарова.
Она также озвучила ряд новых инвестиционных проектов, среди которых современное предприятие на базе завода "Советское молоко" в поселке Алябьевский, где планируется разместить инновационное производство белковых компонентов. Губернатор Югры назвала эту продукцию довольно редкой для отечественного рынка и выразила надежду, что инвестор сможет максимально быстро вернуть вложенные ресурсы.
"Мы заинтересованы в том, чтобы работать в этом направлении. Справедливости ради скажу, что мы только картофелем на 40% сами себя обеспечиваем, по другим видам продукции пока хуже, своего производства не хватает, но не потому, что мы поленились или что-то не смогли реализовать - климат накладывает свой отпечаток", - добавила Комарова.
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Ханты-Мансийский автономный округНаталья КомароваВладимир ПутинЭкономика
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