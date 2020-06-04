Омбудсмен оценила работу опеки с семьей в Оренбуржье, где изъяли детей

УФА, 4 июн - РИА Новости. Органы опеки и попечительства Домбарского района Оренбуржья слабо работали с многодетной семьей, у которых насильно отобрали четырех маленьких детей, не реализовывали задачу защиты и сохранения семьи, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Анжелика Линькова.
Ранее в СМИ появилось видео изъятия четырех маленьких детей у женщины из дома в поселке Тюльпанный Оренбургской области. На кадрах полицейские сначала уговаривают женщину отдать детей, но затем малышей забирают силой, а на мать надевают наручники. Полиция сообщала, что детей забрали для оказания медицинской помощи, а следственные органы поясняли, что дом, который семья купила на материнский капитал, в аварийном состоянии и угрожает жизни и здоровью малышей.
К истории подключилась уполномоченный по правам человека в РФ Анна Кузнецова, которая заявила, что эти меры избыточны, и пообещала, что совершенствование деятельности органов опеки не допустит повторения подобной истории. Губернатор Денис Паслер заявил, что за семьей закрепят специального работника, который будет помогать в создании жилищных условий и в трудоустройстве отца семейства. Следственные органы региона возбудили дело о халатности против должностных лиц органов опеки района, которые в свою очередь подали иск об ограничении прав родителей изъятых детей.
"Работа органов системы профилактики практически не велась, не реагировала на поступающую информацию о семье. Были выезды, смотрели жилищные условия, но самая основная работа – помощь семье и работа с семьей - была слабой, на минимальном уровне. Задача органов опеки – сохранение и защита семьи - не была реализована", - считает Линькова.
Она отметила, что, если мама малышей не впускала медиков домой для осмотра детей, значит, социальные службы должны были вести с ней профилактические беседы о необходимости прививок детям, о диагностики возможных заболеваний.
Ранее власти Оренбургской области сообщали, что рекомендуют органам опеки отозвать иск об ограничении родительских прав матери детей и признали работу районной комиссии по делам несовершеннолетних неэффективной. Кроме того, специальная областная комиссия отменила постановление главы администрации Домбаровского района об изъятии детей.