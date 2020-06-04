Омбудсмен оценила работу опеки с семьей в Оренбуржье, где изъяли детей

"Работа органов системы профилактики практически не велась, не реагировала на поступающую информацию о семье. Были выезды, смотрели жилищные условия, но самая основная работа – помощь семье и работа с семьей - была слабой, на минимальном уровне. Задача органов опеки – сохранение и защита семьи - не была реализована", - считает Линькова.