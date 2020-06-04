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2020-06-04T14:21
https://ria.ru/20200604/1572463828.html
Силы ПНС Ливии объявили о полном контроле над Триполи
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РИА Новости

Силы ПНС Ливии объявили о полном контроле над Триполи

14:21 04.06.2020
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© AFP 2020 / Mahmud TurkiaБоец правительства национального согласия Ливии запускает ракеты с позиции около города Гарабулли в направлении города Тархуна, удерживаемого Ливийской национальной армией
Боец правительства национального согласия Ливии запускает ракеты с позиции около города Гарабулли в направлении города Тархуна, удерживаемого Ливийской национальной армией
© AFP 2020 / Mahmud Turkia
КАИР, 3 июн – РИА Новости. Силы Правительства национального согласия Ливии объявили в четверг о возвращении контроля над административными границами Триполи.
Видео, на котором по рации об установлении контроля над административными границами Триполи объявляет официальный представитель военных ПНС Мухаммад Кануну, распространили медиа-ресурсы операции "Вулкан гнева".
"В этот исторический момент мы объявляем об освобождении нашей столицы Триполи во всех ее административных границах", - сказал Кануну.
Ранее в среду сообщалось, что силы ПНС установили полный контроль над международным аэропортом Триполи, выбив оттуда отряды Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
Заместитель главы президентского совета, вице-премьер Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Ахмед Майтиг в Москве
Вчера, 13:32
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Халифа ХафтарЕвросоюзМуаммар КаддафиТриполиЛивияООНВ мире
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