Силы ПНС Ливии объявили о полном контроле над Триполи

Видео, на котором по рации об установлении контроля над административными границами Триполи объявляет официальный представитель военных ПНС Мухаммад Кануну, распространили медиа-ресурсы операции "Вулкан гнева".

"В этот исторический момент мы объявляем об освобождении нашей столицы Триполи во всех ее административных границах", - сказал Кануну.