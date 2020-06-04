Силы ПНС Ливии объявили о полном контроле над Триполи

Видео, на котором по рации об установлении контроля над административными границами Триполи объявляет официальный представитель военных ПНС Мухаммад Кануну, распространили медиа-ресурсы операции "Вулкан гнева".
"В этот исторический момент мы объявляем об освобождении нашей столицы Триполи во всех ее административных границах", - сказал Кануну.
Ранее в среду сообщалось, что силы ПНС установили полный контроль над международным аэропортом Триполи, выбив оттуда отряды Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.