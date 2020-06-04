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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-04T14:21
https://ria.ru/20200604/1572463776.html
ВЦИОМ опубликовал данные о поддержке россиян поправок в Конституцию
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572123031_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_7aa4db7d7a4dc93575c641c6912956fe.jpg
РИА Новости

ВЦИОМ опубликовал данные о поддержке россиян поправок в Конституцию

14:21 04.06.2020
11058
© РИА Новости / Александр КряжевАгитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституции
Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституции
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Более половины россиян (61%), сообщивших о намерении прийти на общероссийское голосование по поправкам в конституцию, проголосуют скорее за изменения основного закона страны, каждый пятый - скорее против, свидетельствуют данные ВЦИОМ.
Общероссийское голосование по конституции изначально было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. В понедельник президент РФ Владимир Путин на совещании объявил, что голосование пройдет 1 июля.
Согласно данным опроса, 67% граждан РФ собираются принять участие в общероссийском голосовании (48% уверены в этом, а 19% сказали, что "скорее примут участие"). Из них 61% проголосуют скорее за поправки, а 21% - скорее против.
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 2 июня по заказу Экспертного института социальных исследований. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Кремлевская набережная в Москве
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Обсудить 27
Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВЦИОМОбщество
Популярные комментарии
Только против!
4 июня, 15:04
Artur Tsarev
40000012
А из каких городов опрошенные,больших или маленьких?.В маленьких,я думаю, всё было бы с точностью до наоборот.
4 июня, 14:28
zzu-f
1401013
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