ВЦИОМ опубликовал данные о поддержке россиян поправок в Конституцию

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Более половины россиян (61%), сообщивших о намерении прийти на общероссийское голосование по поправкам в конституцию, проголосуют скорее за изменения основного закона страны, каждый пятый - скорее против, свидетельствуют данные ВЦИОМ.
Общероссийское голосование по конституции изначально было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. В понедельник президент РФ Владимир Путин на совещании объявил, что голосование пройдет 1 июля.
Согласно данным опроса, 67% граждан РФ собираются принять участие в общероссийском голосовании (48% уверены в этом, а 19% сказали, что "скорее примут участие"). Из них 61% проголосуют скорее за поправки, а 21% - скорее против.
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 2 июня по заказу Экспертного института социальных исследований. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.