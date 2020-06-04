Глава Роспотребнадзора сравнила тяжесть COVID-19 с другими инфекциями

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Частота критических состояний при коронавирусе не самая высокая по сравнению с некоторыми инфекциями, заявила глава Частота критических состояний при коронавирусе не самая высокая по сравнению с некоторыми инфекциями, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе онлайн-дискуссии клуба "Валдай" "Вакцина от COVID-19: всеобщее достояние или каждый сам за себя?".

"Это не самая страшная инфекция, не с самым страшным уровнем критического состояния, это правда, для нас это урок очень тяжелый, но главное — вынести из него правильные вещи", — сказала она.

По ее мнению, нынешняя пандемия должна помочь создать алгоритм действий на следующий подобный случай.

"То, что он будет, это абсолютно очевидно — в той или иной форме, кого он затронет, мы сегодня не знаем, но алгоритм должен быть", — считает глава Роспотребнадзора.

Она также отметила, что пока еще рано обнадеживаться по поводу создания вакцины.

"Мы можем сказать, когда технически можно создать и исполнить вакцинный препарат, но мы не можем сказать заведомо, насколько эффективным для человека он будет", — заявила Попова, добавив, что это будет не один препарат, а целый спектр вакцин, предназначенных для разных групп.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ , насчитывается почти 6,3 миллиона инфицированных, 379 тысяч из них умерли.

В России число случаев заражения превысило 440 тысяч, 5384 человека скончались, более 200 тысяч вылечились.