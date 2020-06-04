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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T15:20
https://ria.ru/20200604/1572463608.html
Глава Роспотребнадзора сравнила тяжесть COVID-19 с другими инфекциями
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564202545_0:49:3134:1812_1036x0_80_0_0_ec171e79947655e6a36e79b20af1c141.jpg
РИА Новости

Глава Роспотребнадзора сравнила тяжесть COVID-19 с другими инфекциями

14:18 04.06.2020 (обновлено: 15:20 04.06.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Частота критических состояний при коронавирусе не самая высокая по сравнению с некоторыми инфекциями, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе онлайн-дискуссии клуба "Валдай" "Вакцина от COVID-19: всеобщее достояние или каждый сам за себя?".
"Это не самая страшная инфекция, не с самым страшным уровнем критического состояния, это правда, для нас это урок очень тяжелый, но главное — вынести из него правильные вещи", — сказала она.
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По ее мнению, нынешняя пандемия должна помочь создать алгоритм действий на следующий подобный случай.
"То, что он будет, это абсолютно очевидно — в той или иной форме, кого он затронет, мы сегодня не знаем, но алгоритм должен быть", — считает глава Роспотребнадзора.
Она также отметила, что пока еще рано обнадеживаться по поводу создания вакцины.
"Мы можем сказать, когда технически можно создать и исполнить вакцинный препарат, но мы не можем сказать заведомо, насколько эффективным для человека он будет", — заявила Попова, добавив, что это будет не один препарат, а целый спектр вакцин, предназначенных для разных групп.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, насчитывается почти 6,3 миллиона инфицированных, 379 тысяч из них умерли.
В России число случаев заражения превысило 440 тысяч, 5384 человека скончались, более 200 тысяч вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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