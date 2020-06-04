Глава Роспотребнадзора назвала новую пандемию неизбежной

"Как объединить опыт, как извлечь уроки из каждого такого крайне непростого этапа в жизни, наверное, всей планеты? Ничего не потерять, консолидировать, объединить и сделать, я уже говорила об этом, но мне кажется очень важно, алгоритм на следующий случай. То, что он будет, это абсолютно очевидно - в той или иной форме, кого он затронет, мы сегодня не знаем, но алгоритм должен быть", - заявила Попова во время дискуссии клуба "Валдай".