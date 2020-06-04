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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T19:29
https://ria.ru/20200604/1572463524.html
Глава Роспотребнадзора назвала новую пандемию неизбежной
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332912_0:252:3105:1999_1036x0_80_0_0_9b7959b2b56233289d4f43df99c33b68.jpg
РИА Новости

Глава Роспотребнадзора назвала новую пандемию неизбежной

14:15 04.06.2020 (обновлено: 19:29 04.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлавв Роспотребнадзора Анна Попова
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Пандемия коронавируса должна помочь создать алгоритм действий на следующий подобный случай, то, что он будет, это точно, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Как объединить опыт, как извлечь уроки из каждого такого крайне непростого этапа в жизни, наверное, всей планеты? Ничего не потерять, консолидировать, объединить и сделать, я уже говорила об этом, но мне кажется очень важно, алгоритм на следующий случай. То, что он будет, это абсолютно очевидно - в той или иной форме, кого он затронет, мы сегодня не знаем, но алгоритм должен быть", - заявила Попова во время дискуссии клуба "Валдай".
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
Популярные комментарии
Думаю , у нас вирус надолго..........Прибыль очень хорошая от масок.
4 июня, 15:13
Эффективный Менеджер
80801113
Какая пандемия? 0,04% от населения планеты. Тряхануло Европу и Штаты, где все чинуши сидят. Вот они и взбеленились насчет пандемии.
4 июня, 14:51
Алексей Князев
67200016
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