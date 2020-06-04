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2020-06-04T14:13
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В ЛНР обвинили Киев в минировании участка у линии соприкосновения
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РИА Новости

В ЛНР обвинили Киев в минировании участка у линии соприкосновения

14:13 04.06.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 4 июн - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в установке более 50 мин на окраине подконтрольного Киеву населенного пункта Попасная у линии соприкосновения в Донбассе.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила о минировании украинскими силовиками дорог вблизи подконтрольного Киеву города Счастье у линии соприкосновения в Донбассе.
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"По данным нашей разведки…, в лесопосадке на южной окраине населенного пункта Попасная группой минирования… установлено свыше 50 противопехотных мин ПОМ-2, а в районе объездной автодороги установлены 20 противотанковых мин ТМ-62", - заявил на брифинге официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
По его словам, установленные мины не были обозначены соответствующими знаками, предупреждающими о минной опасности. "Данные минные заграждения представляют опасность для жизни и здоровья местного населения и сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - добавил Осадчий.
Он призвал граждан, проживающих на подконтрольных Киеву территориях, обо всех противоправных действиях украинских силовиков и обнаружении мин сообщать представителям миссий ОБСЕ и ООН, а также на горячую линию генеральной прокуратуры ЛНР.
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