В ЛНР обвинили Киев в минировании участка у линии соприкосновения

По его словам, установленные мины не были обозначены соответствующими знаками, предупреждающими о минной опасности. "Данные минные заграждения представляют опасность для жизни и здоровья местного населения и сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - добавил Осадчий.