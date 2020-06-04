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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T14:12
https://ria.ru/20200604/1572463297.html
ВОЗ оценила ситуацию с распространением коронавируса в Европе
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572203337_0:116:3231:1933_1036x0_80_0_0_8051c5a5cee56456bef01de804601300.jpg
РИА Новости

ВОЗ оценила ситуацию с распространением коронавируса в Европе

14:12 04.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве.
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве.. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Текущее улучшение ситуации с COVID-19 в Европе надо использовать для подготовки ко второй волне вируса осенью, заявил директор регионального офиса организации в Европе Ханс Клюге.
"Мы говорим странам: если сейчас ситуация улучшается, это не время праздновать, а время готовиться, и мы должны сейчас готовиться к осени", - заявил он в ходе онлайн-дискуссии "Вакцина от COVID-19: всеобщее достояние или каждый сам за себя? Международное сотрудничество в эпоху пандемии", организованной клубом "Валдай".
Он отметил, что в большинстве европейских стран сейчас наблюдается улучшение ситуации с коронавирусом.
Вторая волна, которая ожидается в сентябре, может совпасть с периодом распространения сезонного гриппа. В этом случае ситуацию может усугубить то, что в некоторых странах из-за COVID-19 прервалась регулярная иммунизация.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаХанс КлюгеКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоЕвропаВ мире
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