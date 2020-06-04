Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T15:02
https://ria.ru/20200604/1572463264.html
Псковский губернатор объяснил вспышку COVID-19 в районной администрации
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569397620_0:170:3153:1944_1036x0_80_0_0_b2d2478071c8ce24dc3baa5ded51c970.jpg
РИА Новости

Псковский губернатор объяснил вспышку COVID-19 в районной администрации

14:12 04.06.2020 (обновлено: 15:02 04.06.2020)
545
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТесты на COVID-19 в лаборатории
Тесты на COVID-19 в лаборатории
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Вспышка коронавируса в администрации Плюсского района Псковской области могла возникнуть из-за того, что сотрудники не носили маски, а также участвовали в неформальных мероприятиях, заявил губернатор Михаил Ведерников на селекторном совещании с медиками, которое транслировало Псковское агентство информации.
"В Плюсском районе значительная часть сотрудников районной администрации не использовала средства индивидуальной защиты, некоторые собирались на неформальные мероприятия, и итог предсказуемый <…> Это, конечно, хорошая и красивая акция, когда высадили вишневый сад из 75 деревьев, но результаты показывают, что эта акция была явно преждевременной. Это можно было бы сделать на несколько месяцев позже, и сделать <…> безопасно", — сказал Ведерников.
Собор Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции
18 мая, 13:14РИА Наука
Ученые раскрыли секрет куполов итальянских соборов
По его словам, этот очаг, как и некоторые другие, возникли в результате нарушения дисциплины и тех базовых требований, которые предписаны Роспотребнадзором.
В конце мая Ведерников рассказал, что в администрации Плюсского района, где работают 29 человек, заболели 11 сотрудников.
По данным областного оперштаба, всего в Псковской области выявили 1130 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 417 человек, 10 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
361333
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил ВедерниковКоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Псковская областьОбщество
Рекомендуем
Тест на коронавирус
В Псковской области умер заразившийся коронавирусом врач-реаниматолог
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Глава Роспотребнадзора сравнила тяжесть COVID-19 с другими инфекциями
Лариса Владимировна Сазонова
Певица Лариса Сазонова умерла от коронавируса
Медицинские маски
Роспотребнадзор оценил безопасность прогулок и занятий спортом в масках
Cтрингер Ruptly Набиль Хассан аль-Каити
В Йемене убили стрингера Ruptly
Эмблема на форме сотрудника полиции
Псковская полиция будет штрафовать родителей за детей на площадках
Путин поручил министру обороны развернуть временные госпитали в Забайкалье
Путин поручил Минобороны развернуть госпиталь в Забайкалье
Изъятие денег во время обыска на даче матери белорусского блогера Тихановского
На даче матери белорусского блогера Тихановского нашли 900 тысяч долларов
Сотрудник лаборатории
Иммунолог назвал условие для вакцинации от коронавируса
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве.
ВОЗ оценила ситуацию с распространением коронавируса в Европе
Машина скорой помощи
В Псковской области 39 медработников заразились коронавирусом
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев и Шафран объяснили уход ведущей из программы "Полный контакт"
Влияние коронавируса на лимфоциты
Ученые выяснили, когда самая эффективная защита от инфекций дает сбой
Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
В Москве больных COVID-19 будут принимать в стационарах
Женщина занимается скандинавской ходьбой на улице Красной в Краснодаре
На Кубани разрешили открыть набережные, парки, скверы и стадионы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:40Врач предупредил об опасности отекших век
01:40Дела трех обвиняемых в убийстве афроамериканца в США передали в суд
01:16Российские музыканты написали более тысячи песен про коронавирус
01:04Обломки взорвавшегося бака "Фрегата" разлетелись на тысячи километров
01:00AstraZeneca вдвое увеличила мощности по производству вакцины от COVID-19
00:54Мексиканская армия изъяла десять тонн наркотиков у границы с США
00:50Солист "Иванушек" рассказал о романе с Жанной Фриске
00:50Кадыров опроверг слухи о заболевании вице-премьера Чечни
00:42Часть военных остаются в районе Вашингтона
00:40Эксперт назвал возможную причину убийства стрингера Ruptly в Йемене
00:25Помпео прокомментировал новые требования NASDAQ к компаниям
00:19Разлив топлива в Норильске засняли из космоса
00:16США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ
00:14Эксперты рассказали, как коронавирус повлиял на сбережения россиян
00:09Мечети Духовного управления мусульман в Москве 5 июня будут закрыты
00:09В РВИО объяснили, почему Франции дали оккупировать Германию в 1945 году
00:05В Москве за сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом
23:46Facebook по ошибке пометил пост RT Deutsch о больнице в Уфе как фейк
23:37Российские студенты придумали способ воровать одежду из бутиков
23:29В Вене прошла демонстрация против произвола полиции в США
Лента новостейМолния