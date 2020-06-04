Псковский губернатор объяснил вспышку COVID-19 в районной администрации

"В Плюсском районе значительная часть сотрудников районной администрации не использовала средства индивидуальной защиты, некоторые собирались на неформальные мероприятия, и итог предсказуемый <…> Это, конечно, хорошая и красивая акция, когда высадили вишневый сад из 75 деревьев, но результаты показывают, что эта акция была явно преждевременной. Это можно было бы сделать на несколько месяцев позже, и сделать <…> безопасно", — сказал Ведерников.