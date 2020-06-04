Псковский губернатор объяснил вспышку COVID-19 в районной администрации

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Вспышка коронавируса в администрации Плюсского района Псковской области могла возникнуть из-за того, что сотрудники не носили маски, а также участвовали в неформальных мероприятиях, заявил губернатор Михаил Ведерников на селекторном совещании с медиками, которое транслировало Псковское агентство информации.
"В Плюсском районе значительная часть сотрудников районной администрации не использовала средства индивидуальной защиты, некоторые собирались на неформальные мероприятия, и итог предсказуемый <…> Это, конечно, хорошая и красивая акция, когда высадили вишневый сад из 75 деревьев, но результаты показывают, что эта акция была явно преждевременной. Это можно было бы сделать на несколько месяцев позже, и сделать <…> безопасно", — сказал Ведерников.
По его словам, этот очаг, как и некоторые другие, возникли в результате нарушения дисциплины и тех базовых требований, которые предписаны Роспотребнадзором.
В конце мая Ведерников рассказал, что в администрации Плюсского района, где работают 29 человек, заболели 11 сотрудников.
По данным областного оперштаба, всего в Псковской области выявили 1130 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 417 человек, 10 скончались.
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