Посол России в Минске напомнил, что в Крыму ждут белорусские товары

"Мы хотим, чтобы беларусы в рамках Союзного государства понимали огромный рынок как единый... Сегодня в Крыму ждут продукцию ведущих предприятий республики. Но она не может прийти туда по ряду, на мой взгляд, надуманных, искусственных предлогов и препятствий. Если мы говорим о расширении рынка, то надо быть предельно открытыми и честными, и говорить о тех барьерах, которые существуют на фундаменте политических нюансов и политической конъюнктуры", - заявил Мезенцев в ходе онлайн-конференции "Россия и Беларусь: будущее после пандемии".