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Новости Подмосковья
2020-06-04T14:10
https://ria.ru/20200604/1572463120.html
Жителям дома в Клину вернули 280 тысяч рублей переплаты за отопление
https://cdn25.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_9c512b40f7f2a1dfce3e93b1f6804685.jpg
РИА Новости

Жителям дома в Клину вернули 280 тысяч рублей переплаты за отопление

14:10 04.06.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Свыше 284 тысяч рублей, переплаченных за отопление, вернули жителям дома в подмосковном Клину, сообщили в Госжилинспекции Московской области
Проверка жилищных инспекторов установила, что размер платы за отопление, начисленной жителям в январе-феврале текущего года, превышает стоимость тепловой энергии, предъявленной к оплате ресурсоснабжающей организацией.
"Несмотря на временные ограничения на проведение контрольно-надзорных мероприятий в связи с эпидемиологической обстановкой, мы по-прежнему стараемся помочь жителям в решении их коммунальных проблем. Точная сумма возврата жителям 80 квартир дома в Клину составила 284 тысячи 554 рубля, что составляет в среднем около 3,5 тысячи на квартиру", – приводятся слова руководителя областного надзорного ведомства Ольги Фединой.
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