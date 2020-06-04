Жителям дома в Клину вернули 280 тысяч рублей переплаты за отопление

Проверка жилищных инспекторов установила, что размер платы за отопление, начисленной жителям в январе-феврале текущего года, превышает стоимость тепловой энергии, предъявленной к оплате ресурсоснабжающей организацией.

"Несмотря на временные ограничения на проведение контрольно-надзорных мероприятий в связи с эпидемиологической обстановкой, мы по-прежнему стараемся помочь жителям в решении их коммунальных проблем. Точная сумма возврата жителям 80 квартир дома в Клину составила 284 тысячи 554 рубля, что составляет в среднем около 3,5 тысячи на квартиру", – приводятся слова руководителя областного надзорного ведомства Ольги Фединой.