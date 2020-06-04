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2020-06-04T20:16
https://ria.ru/20200604/1572463086.html
Роспотребнадзор оценил безопасность прогулок и занятий спортом в масках
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564292306_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_1d7a0f28edf6d121e8b3b217db83428c.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор оценил безопасность прогулок и занятий спортом в масках

14:09 04.06.2020 (обновлено: 20:16 04.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинские маски
Медицинские маски
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медицинские маски. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Прогулки и занятия спортом в масках безопасны для людей, выходить на улицу и вдыхать свежий воздух крайне важно, сообщается в телеграм-канале сайта стопкоронавирус.рф со ссылкой на ответ Роспотребнадзора.
"Прогулки и занятия спортом в медицинских масках безопасны для людей", — говорится в сообщении.
Выходить на улицу, чтобы подышать свежим воздухом, очень важно, причем маска этому не помешает, уточнили в Роспотребнадзоре.
Однако если у человека есть хронические заболевания или противопоказания к занятию спортом, то перед началом тренировок следует проконсультироваться с врачом, добавили в ведомстве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Медицинские маски: инструкция по применению
48121089
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
Популярные комментарии
Да да, спасибо Роспотребнадзор. Мы все прекрасно знаем, что нужно отбить покупку завода по производству масок. Как вы достали, продажные и циничные люди...
4 июня, 15:00
sensotron .
2510001
не, я конечно бывал в РПН. Видал их толстые окорока и несовместимость со спортом. Но так безпелляционно заявлять ... Кто-нибудь из них пробовал бегать в маске ? На ходу-то трудно дышать.
4 июня, 15:45
Василий Иванович Чапаев
1520000
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