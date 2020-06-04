Роспотребнадзор оценил безопасность прогулок и занятий спортом в масках

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Прогулки и занятия спортом в масках безопасны для людей, выходить на улицу и вдыхать свежий воздух крайне важно, сообщается в телеграм-канале сайта стопкоронавирус.рф со ссылкой на ответ Прогулки и занятия спортом в масках безопасны для людей, выходить на улицу и вдыхать свежий воздух крайне важно, сообщается в телеграм-канале сайта стопкоронавирус.рф со ссылкой на ответ Роспотребнадзора

"Прогулки и занятия спортом в медицинских масках безопасны для людей", — говорится в сообщении.

Выходить на улицу, чтобы подышать свежим воздухом, очень важно, причем маска этому не помешает, уточнили в Роспотребнадзоре.

Однако если у человека есть хронические заболевания или противопоказания к занятию спортом, то перед началом тренировок следует проконсультироваться с врачом, добавили в ведомстве.