В Липецкой области триста дольщиков восстановят в правах на жилье

"Позволить людям ещё ждать два-три года переезда в свои оплаченные, но так и недостроенные квартиры, мы больше не могли. Областными властями было проделано немало работы с указанным долгостроем, в результате между администрацией Липецкой области и фондом защиты прав граждан подписано соглашение, по которому права собственников будут восстановлены с помощью механизмов фонда", — отметил Артамонов.