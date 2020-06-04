В Липецкой области триста дольщиков восстановят в правах на жилье

ЛИПЕЦК, 4 июн – РИА Новости. Фонд защиты прав дольщиков, действующий в Липецкой области с августа 2019 года, поможет 300 липчанам и восстановят в правах на жилье в одном из старейших проблемных домов в городе Липецке, сообщил губернатор области Игорь Артамонов.
По его словам, подписано соглашение о софинансировании процедуры восстановления прав дольщиков, пострадавших от недобросовестных застройщиков еще 14 лет назад и до сих пор не получивших жильё. Сроки строительства и сдачи дома в эксплуатацию неоднократно срывались.
"Позволить людям ещё ждать два-три года переезда в свои оплаченные, но так и недостроенные квартиры, мы больше не могли. Областными властями было проделано немало работы с указанным долгостроем, в результате между администрацией Липецкой области и фондом защиты прав граждан подписано соглашение, по которому права собственников будут восстановлены с помощью механизмов фонда", — отметил Артамонов.
По данным единого реестра проблемных объектов, в Липецкой области 20 незавершенных жилых зданий. В случае принятия решения о завершении их строительства, именно фонд защиты прав дольщиков станет новым застройщиком.