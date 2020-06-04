Бывший зампред КГБ оценил возможность определить прослушку телефона

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Генерал-майор, бывший заместитель председателя КГБ Николай Шам прокомментировал слова главы информационно-аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова о признаках прослушки смартфона.
По словам Шама, сегодняшние технологии прослушивания достигли высокого уровня и "простой обыватель" не сможет их вычислить.
"Современная техника такая, что это (попытки определить прослушку. — Прим. ред.) ерунда просто. Современная техника позволяет что угодно делать — купить аппаратуру, поставить, контролировать", — сказал он в комментарии радиостанции "Говорит Москва".
Генерал отметил, что подобные методы находятся в компетенции государственных ведомств и регулируются соответствующим законодательством. Однако он не исключил, что их могут применять и злоумышленники.
По словам Кускова, на признаки прослушки телефона указывают программы и приложения, которые не устанавливал владелец устройства, свидетельствовать о ней может и то, что телефон вдруг начинает самопроизвольно включаться и выключаться, слишком сильно нагреваться даже в спящем режиме, а также быстро разряжаться.