Бывший зампред КГБ оценил возможность определить прослушку телефона

Генерал отметил, что подобные методы находятся в компетенции государственных ведомств и регулируются соответствующим законодательством. Однако он не исключил, что их могут применять и злоумышленники.

По словам Кускова, на признаки прослушки телефона указывают программы и приложения, которые не устанавливал владелец устройства, свидетельствовать о ней может и то, что телефон вдруг начинает самопроизвольно включаться и выключаться, слишком сильно нагреваться даже в спящем режиме, а также быстро разряжаться.