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Союзное государство
2020-06-04T17:28
https://ria.ru/20200604/1572462923.html
Посол России в Минске заявил, что Запад продолжает стратегию Бжезинского
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РИА Новости

Посол России в Минске заявил, что Запад продолжает стратегию Бжезинского

14:06 04.06.2020 (обновлено: 17:28 04.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДмитрий Мезенцев
Дмитрий Мезенцев
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Дмитрий Мезенцев. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Запад продолжает стратегию известного геополитика, экс-советника президента США Збигнева Бжезинского по отрыву Белоруссии от России, считает посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.
Накануне дипмиссии Великобритании и ЕС призвали власти Белоруссии обеспечить поведение безопасных, свободных президентских выборов с соблюдением основных свобод, они также рассчитывают на приглашение в страну международных наблюдателей.
Дмитрий Мезенцев
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"Там есть ещё один такой пункт, он призывает Беларусь "обеспечить свободные выборы, не допуская вмешательства извне". Очень несложно прочитать, на какое вмешательство рассчитывают наши европейские, американские, британские коллеги. И совершенно понятно, что это в том числе элемент огромной большой игры, которая во многом пишется по кальке Збигнева Бжезинского, который еще в середине 90-х годов (ХХ века) написал, что сначала нам нужно оторвать Украину от России, потом - Беларусь, а страны Центральной Азии сами определятся, но будем этому помогать", - заявил Мезенцев.
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. В настоящее время подписи в поддержку своего выдвижения кандидатами собирают 14 претендентов на высший государственный пост. Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 5 по 14 июля, после чего стартует период предвыборной агитации.
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Союзное государствоРоссияДмитрий МезенцевМинскБелоруссияСШАВ мире
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