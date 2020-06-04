Посол России в Минске заявил, что Запад продолжает стратегию Бжезинского

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Запад продолжает стратегию известного геополитика, экс-советника президента США Збигнева Бжезинского по отрыву Белоруссии от России, считает посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.
Накануне дипмиссии Великобритании и ЕС призвали власти Белоруссии обеспечить поведение безопасных, свободных президентских выборов с соблюдением основных свобод, они также рассчитывают на приглашение в страну международных наблюдателей.
"Там есть ещё один такой пункт, он призывает Беларусь "обеспечить свободные выборы, не допуская вмешательства извне". Очень несложно прочитать, на какое вмешательство рассчитывают наши европейские, американские, британские коллеги. И совершенно понятно, что это в том числе элемент огромной большой игры, которая во многом пишется по кальке Збигнева Бжезинского, который еще в середине 90-х годов (ХХ века) написал, что сначала нам нужно оторвать Украину от России, потом - Беларусь, а страны Центральной Азии сами определятся, но будем этому помогать", - заявил Мезенцев.
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. В настоящее время подписи в поддержку своего выдвижения кандидатами собирают 14 претендентов на высший государственный пост. Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 5 по 14 июля, после чего стартует период предвыборной агитации.