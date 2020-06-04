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В Рязанской области реки вышли из берегов
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РИА Новости

В Рязанской области реки вышли из берегов

14:04 04.06.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПодтопленные улицы
Подтопленные улицы
© РИА Новости / Нина Зотина
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Подтопленные улицы. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 июн – РИА Новости. Несколько рек вышли из берегов после сильных дождей в Рязанской области, подтопив мосты, приусадебные участки и размыв дороги, сообщило ГУМЧС по региону.
"Четвертого июня в Скопинском районе в результате подъема воды в реке Ранова произошло подтопление низководного моста вблизи н.п. Шелемишево. Уровень воды над полотном моста составляет 40 сантиметров. В Сапожковском районе в результате подъема воды в реке Пара произошло подтопление низководного моста вблизи н.п. Скит Свято-Данилова монастыря. Уровень воды над полотном моста составляет 10 сантиметров", - говорится в сообщении. Отмечается, что жизнеобеспечение населенных пунктов не нарушено.
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Также в четверг вышедшая из берегов из-за обильных осадков река Шача подтопила 20 приусадебных участков, расположенных в низменной местности на улице Шацкой и улице Подгорной в селе Борки в Шацком районе. "Жизнеобеспечение населения не нарушено. Угрозы жизни людей нет. Угрозы подтопления жилых домов нет. Дорожное сообщение не нарушено. На месте организованно дежурство оперативных служб и служб жизнеобеспечения", - сообщает ведомство.
Непогода в регионе держится со 2 июня, наиболее сложная ситуация - в Шацком районе. В частности, как сообщается на сайте района, в селе Шевырляй размыло дорогу, соединяющую улицы Центральная и Почтовая. Отрезаны оказались 57 домов, в которых проживают около 80 человек. Автомобильный проезд по этим улицам прекращен, имеется пешеходный переход.
По данным правительства Рязанской области, губернатор Николай Любимов поручил оперативно решать вопросы людей, пострадавших от непогоды. Также он поручил руководству района совместно с МЧС проработать план дополнительных действий на случай ухудшения ситуации.
Между тем, добавляет ГУМЧС, в ближайшие часы с сохранением до конца суток 4 июня на территории Рязанской области местами ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, грозы с порывами ветра 12-17 метров в секунду.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Рязанская областьПроисшествия
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