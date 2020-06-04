В Югре пьяный водитель без прав сбил одного полицейского и ударил другого

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 июн - РИА Новости. Пьяный водитель без прав в Пьяный водитель без прав в Ханты-Мансийске сбил одного полицейского и ударил другого, в отношении него возбуждено уголовное дело, ему также грозит штраф за нарушение режима обязательной самоизоляции, сообщает управление МВД по ХМАО-Югре.

Информация о водителе, который передвигается по городу за рулем иномарки в состоянии опьянения, поступила правоохранителям вечером в среду. Патрульные обнаружили его в районе жилого дома по улице Чехова.

"На законные требования стражей порядка об остановке водитель не отреагировал и предпринял попытку скрыться, совершив наезд на полицейского и допустив столкновение со служебным автомобилем... При доставлении в дежурную часть задержанный, находясь в служебном автомобиле, нанес удар затылком в область головы сотруднику полиции, находящемуся при исполнении служебных обязанностей", - пояснили в УМВД.

Двое полицейских, по информации ведомства, получили "телесные повреждения различной степени тяжести". Правоохранители также выяснили, что 31-летний мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, а в 2019 году был осужден по статье УК РФ о нарушении ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию.

После инцидента на мужчину составили ряд административных протоколов, в том числе за управление транспортом без прав, выезд на встречную полосу, оставление места ДТП, а также за нарушение режима обязательной самоизоляции.

Как уточнили в окружном следственном управлении СК РФ, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, назначены судебно-медицинские экспертизы.