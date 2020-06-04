Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-04T14:04
https://ria.ru/20200604/1572462817.html
В Югре пьяный водитель без прав сбил одного полицейского и ударил другого
https://cdn23.img.ria.ru/images/154824/42/1548244269_0:228:2831:1820_1036x0_80_0_0_16f9a6ab6aa05cc0730c256fb2129e2e.jpg
РИА Новости

В Югре пьяный водитель без прав сбил одного полицейского и ударил другого

14:04 04.06.2020
882
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 июн - РИА Новости. Пьяный водитель без прав в Ханты-Мансийске сбил одного полицейского и ударил другого, в отношении него возбуждено уголовное дело, ему также грозит штраф за нарушение режима обязательной самоизоляции, сообщает управление МВД по ХМАО-Югре.
Информация о водителе, который передвигается по городу за рулем иномарки в состоянии опьянения, поступила правоохранителям вечером в среду. Патрульные обнаружили его в районе жилого дома по улице Чехова.
"На законные требования стражей порядка об остановке водитель не отреагировал и предпринял попытку скрыться, совершив наезд на полицейского и допустив столкновение со служебным автомобилем... При доставлении в дежурную часть задержанный, находясь в служебном автомобиле, нанес удар затылком в область головы сотруднику полиции, находящемуся при исполнении служебных обязанностей", - пояснили в УМВД.
Двое полицейских, по информации ведомства, получили "телесные повреждения различной степени тяжести". Правоохранители также выяснили, что 31-летний мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, а в 2019 году был осужден по статье УК РФ о нарушении ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию.
Автомобиль Следственного комитета РФ
Вчера, 12:43
В Хабаровске нашли трех мужчин, жестоко избивших милиционера в 2002 году
После инцидента на мужчину составили ряд административных протоколов, в том числе за управление транспортом без прав, выезд на встречную полосу, оставление места ДТП, а также за нарушение режима обязательной самоизоляции.
Как уточнили в окружном следственном управлении СК РФ, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, назначены судебно-медицинские экспертизы.
"Он подозревается в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти", - добавили в ведомстве.
Эмблема на форме сотрудника полиции
29 мая, 11:59Распространение нового коронавируса
В Марий Эл пришедшая на рынок без маски женщина укусила полицейского
4011141
Обсудить 0
Следственный комитет России (СК РФ)Ханты-МансийскПроисшествия
Рекомендуем
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников
Шапошников заявил, что готов к проверке его декларации комиссией МГД
Заседание Верховного суда Башкирии по делу экс-полицейских
ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании
Вертолет Ми-38
В Подмосковье вынужденно сел вертолет Ми-38
Облет места чрезвычайной ситуации в Норильске
СК возбудил уголовное дело о халатности после ЧП в Норильске
Разлив дизтоплива на ТЭЦ в Норильске
В Кремле назвали причину подключения правоохранителей к ЧП в Норильске
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в розовом саду возле Белого дома
Трамп заявил о перерыве в общении с Си Цзиньпином
Молоток судьи
Суд приговорил жителя Челябинска к 16 годам колонии за убийство младенца
Здание лаборатории P4 в институте вирусологии в Ухани, КНР
Экс-глава MI6 заявил, что коронавирус возник в лаборатории в Ухане
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Кузбассе за сутки выявили 28 случаев коронавируса
Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия
Глава партии Зеленского в Раде заявил о неприемлемости условий МВФ
Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Новосибирске
Кто и зачем стыдит нас за "гомофобные" поправки в Конституцию?
Мужчина в защитной маске во время пробежки в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, который вновь открылся для посещений в рамках второго этапа снятия ограничений в Москве
Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне
Сотрудник Федеральной службы судебных приставов (ФССП) в Басманном суде перед началом заседания по избранию меры пресечения задержанному сенатору Рауфу Арашукову. 30 января 2019
ФССП начала принудительное взыскание штрафов с Facebook и Twitter
Изъятие детей у Алены и Николая в поселке Тюльпанном Оренбургской области. Стоп-кадр видео
У семьи из Оренбуржья во время "спецоперации" отобрали четырех детей
Место разлива топлива в Норильске
В МЧС нашли способ ликвидировать ЧП в Норильске
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:40Врач предупредил об опасности отекших век
01:40Дела трех обвиняемых в убийстве афроамериканца в США передали в суд
01:16Российские музыканты написали более тысячи песен про коронавирус
01:04Обломки взорвавшегося бака "Фрегата" разлетелись на тысячи километров
01:00AstraZeneca вдвое увеличила мощности по производству вакцины от COVID-19
00:54Мексиканская армия изъяла десять тонн наркотиков у границы с США
00:50Солист "Иванушек" рассказал о романе с Жанной Фриске
00:50Кадыров опроверг слухи о заболевании вице-премьера Чечни
00:42Часть военных остаются в районе Вашингтона
00:40Эксперт назвал возможную причину убийства стрингера Ruptly в Йемене
00:25Помпео прокомментировал новые требования NASDAQ к компаниям
00:19Разлив топлива в Норильске засняли из космоса
00:16США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ
00:14Эксперты рассказали, как коронавирус повлиял на сбережения россиян
00:09Мечети Духовного управления мусульман в Москве 5 июня будут закрыты
00:09В РВИО объяснили, почему Франции дали оккупировать Германию в 1945 году
00:05В Москве за сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом
23:46Facebook по ошибке пометил пост RT Deutsch о больнице в Уфе как фейк
23:37Российские студенты придумали способ воровать одежду из бутиков
23:29В Вене прошла демонстрация против произвола полиции в США
Лента новостейМолния