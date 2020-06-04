В Латвии снимут режим ЧС, введенный из-за коронавируса

РИГА, 4 июн - РИА Новости. Режим ЧС, введенный в Режим ЧС, введенный в Латвии из-за пандемии коронавируса , будет снят 9 июня, заявил в четверг на внеочередном заседании правительства премьер страны Кришьянис Кариньш.

"Девятого июня режим ЧС в Латвии будет прекращен, но ряд ограничений останется", - сказал Кариньш.

О том, какие ограничения останутся в силе, будет объявлено позже.

Чрезвычайная ситуация с целью ограничить распространение инфекции COVID-19 была введена в Латвии с 17 марта.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 6,2 миллиона случаев заражения, почти 380 тысяч человек скончались.