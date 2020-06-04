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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T14:03
https://ria.ru/20200604/1572462758.html
В Латвии снимут режим ЧС, введенный из-за коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/155255/53/1552555366_0:112:3176:1898_1036x0_80_0_0_536dc412ea3be806bee9f17544f84381.jpg
РИА Новости

В Латвии снимут режим ЧС, введенный из-за коронавируса

14:03 04.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. Архивное фото
РИГА, 4 июн - РИА Новости. Режим ЧС, введенный в Латвии из-за пандемии коронавируса, будет снят 9 июня, заявил в четверг на внеочередном заседании правительства премьер страны Кришьянис Кариньш.
"Девятого июня режим ЧС в Латвии будет прекращен, но ряд ограничений останется", - сказал Кариньш.
О том, какие ограничения останутся в силе, будет объявлено позже.
Чрезвычайная ситуация с целью ограничить распространение инфекции COVID-19 была введена в Латвии с 17 марта.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,2 миллиона случаев заражения, почти 380 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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