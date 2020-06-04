Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
2020-06-04T14:03
https://ria.ru/20200604/1572462731.html
Амфибию для расчистки прудов и рек приобрели в Липецкой области
https://cdn22.img.ria.ru/images/151013/77/1510137792_0:73:1500:917_1036x0_80_0_0_6a9f6ac8c70ce162a0e77e6c8f4427f1.jpg
РИА Новости

Амфибию для расчистки прудов и рек приобрели в Липецкой области

14:03 04.06.2020
61
© РИА Новости / Мария ВащукРека
Река
© РИА Новости / Мария Ващук
ЛИПЕЦК, 4 июн – РИА Новости. Амфибия для расчистки водоемов поступила на службу экологам Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что средства на приобретение амфибии выделены из областного бюджета.
"В регионе есть огромная потребность в подобной технике. Очень много обращений с жалобами на заросшие пруды, реки. Если машина покажет хороший результат, приобретём ещё, чтобы больше объектов приводить в порядок", — сказал  губернатор.
Экологи уже обратили внимание на компактность, высокую маневренность и многофункциональность аппарата. Амфибия укомплектована несколькими насадками различного назначения: мотокультватором, граблями, режущим механизмом, землекосом, секатором, грейферным ковшом. Насадки легко меняются, и это позволяет в короткие сроки проводить комплексную работу — от удаления водной растительности до чистки донных отложений. Аппарат легко перевозить, благодаря чему в течение летнего периода можно расчищать водоёмы в разных районах региона.
Облет места чрезвычайной ситуации в Норильске
Вчера, 10:35
В Росприроднадзоре рассказали о плане по ликвидации ЧП в Норильске
По словам Артамонова, протяженность рек Липецкой области составляет более шести тысяч километров, на территории региона расположены 1,5 тысячи прудов. В первую очередь новую технику планируется направить на расчистку пляжей и других зон для отдыха людей.
Помимо приобретения амфибии в этом году в рамках регионального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" в регионе будет завершена экологическая реабилитация реки Воронеж, Ягодная Ряса, а также  будут расчищены три пруда — в Тербунском, Краснинском и Измалковском районах. Планируется  составить смету для привлечения федеральных средств на расчистку рек Сосна и Красивая Меча.
100000
Обсудить 0
Липецкая областьЛипецкая область
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил обеспечить поэтапное завершение газификации к 2024 году
Флаг Тайваня
Эксперт спрогнозировал развитие конфликта США и Китая вокруг Тайваня
Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
ЧС федерального масштаба: разлив топлива в Норильске
Изъятие денег во время обыска на даче матери белорусского блогера Тихановского
На даче матери белорусского блогера Тихановского нашли 900 тысяч долларов
Дипломат, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин
СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина
Облет места чрезвычайной ситуации в Норильске
Депутат попросил СК отстранить Потанина от руководства "Норникелем"
Коронавирус COVID-19
Врачи нашли связь между уровнем витамина K и осложнениями от COVID-19
Завод Электроцинк во Владикавказе
Российский завод выставили на продажу на "Авито"
Первые минуты после разлива топлива в Норильске попали на видео
Первые минуты после разлива топлива в Норильске попали на видео
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Кузбассе за сутки выявили 28 случаев коронавируса
Озеро
В Минприроды назвали регионы с самыми загрязненными пластиком водоемами
Автомобиль на водородной заправке в Париже
ЕС из принципа вложит миллиарды в новую технологию, уступающую старой
Россия, Санкт-Петербург
Записки отельера. Как сейчас ждут туристов в Петербурге
Алексей Кортнев о вопросе РИА Новости и новой песне о графике прогулок
Алексей Кортнев песней ответил РИА Новости на вопрос о графике прогулок
Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Новосибирске
Кто и зачем стыдит нас за "гомофобные" поправки в Конституцию?
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:40Врач предупредил об опасности отекших век
01:40Дела трех обвиняемых в убийстве афроамериканца в США передали в суд
01:16Российские музыканты написали более тысячи песен про коронавирус
01:04Обломки взорвавшегося бака "Фрегата" разлетелись на тысячи километров
01:00AstraZeneca вдвое увеличила мощности по производству вакцины от COVID-19
00:54Мексиканская армия изъяла десять тонн наркотиков у границы с США
00:50Солист "Иванушек" рассказал о романе с Жанной Фриске
00:50Кадыров опроверг слухи о заболевании вице-премьера Чечни
00:42Часть военных остаются в районе Вашингтона
00:40Эксперт назвал возможную причину убийства стрингера Ruptly в Йемене
00:25Помпео прокомментировал новые требования NASDAQ к компаниям
00:19Разлив топлива в Норильске засняли из космоса
00:16США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ
00:14Эксперты рассказали, как коронавирус повлиял на сбережения россиян
00:09Мечети Духовного управления мусульман в Москве 5 июня будут закрыты
00:09В РВИО объяснили, почему Франции дали оккупировать Германию в 1945 году
00:05В Москве за сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом
23:46Facebook по ошибке пометил пост RT Deutsch о больнице в Уфе как фейк
23:37Российские студенты придумали способ воровать одежду из бутиков
23:29В Вене прошла демонстрация против произвола полиции в США
Лента новостейМолния