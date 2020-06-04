Амфибию для расчистки прудов и рек приобрели в Липецкой области

ЛИПЕЦК, 4 июн – РИА Новости. Амфибия для расчистки водоемов поступила на службу экологам Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что средства на приобретение амфибии выделены из областного бюджета.
"В регионе есть огромная потребность в подобной технике. Очень много обращений с жалобами на заросшие пруды, реки. Если машина покажет хороший результат, приобретём ещё, чтобы больше объектов приводить в порядок", — сказал губернатор.
Экологи уже обратили внимание на компактность, высокую маневренность и многофункциональность аппарата. Амфибия укомплектована несколькими насадками различного назначения: мотокультватором, граблями, режущим механизмом, землекосом, секатором, грейферным ковшом. Насадки легко меняются, и это позволяет в короткие сроки проводить комплексную работу — от удаления водной растительности до чистки донных отложений. Аппарат легко перевозить, благодаря чему в течение летнего периода можно расчищать водоёмы в разных районах региона.
По словам Артамонова, протяженность рек Липецкой области составляет более шести тысяч километров, на территории региона расположены 1,5 тысячи прудов. В первую очередь новую технику планируется направить на расчистку пляжей и других зон для отдыха людей.
Помимо приобретения амфибии в этом году в рамках регионального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" в регионе будет завершена экологическая реабилитация реки Воронеж, Ягодная Ряса, а также будут расчищены три пруда — в Тербунском, Краснинском и Измалковском районах. Планируется составить смету для привлечения федеральных средств на расчистку рек Сосна и Красивая Меча.