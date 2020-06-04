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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
2020-06-04T14:01
https://ria.ru/20200604/1572462485.html
Липецкие фермерские хозяйства получат господдержку
https://cdn21.img.ria.ru/images/155926/75/1559267504_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_cfb147c6b0fd449fdc51e2f4317b5ca7.jpg
РИА Новости

Липецкие фермерские хозяйства получат господдержку

14:01 04.06.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ЛИПЕЦК, 4 июн – РИА Новости. На поддержку фермерских хозяйств Липецкой области выделены порядка 250 миллионов рублей - это средства федерального и регионального бюджета, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что 48 человек с помощью государственной поддержки планируют развивать свое хозяйство или стать начинающими фермерами, 18 заявок поступило на получение субсидий для развития семейных ферм. Еще 86 фермеров рассчитывают на получение гранта в рамках федерального проекта "Агростартап", который позволяет получить до 3 миллионов рублей на развитие личного подсобного хозяйства и до 4 миллионов рублей в рамках сельскохозяйственного кооператива.
"Общая сумма господдержки из федерального и областного бюджетов составляет 250 миллионов рублей. Из них почти 161 миллион рублей получат фермеры на развитие своих хозяйств, 50 миллионов рублей запланировано начинающим фермерам, 36,4 миллиона - семейным фермерам, на предоставление гранта в рамках проекта "Агростартап" фермеры получат 72,5 миллиона рублей", - сказал глава региона.
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Заседания конкурсной комиссии для определения грантополучателей состоятся с 15 по 19 июня в управлении сельского хозяйства региона. Со всеми заявителями будут проведены личные собеседования, где они смогут представить и защитить свои проекты.
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Липецкая областьИгорь Артамонов
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