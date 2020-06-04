Липецкие фермерские хозяйства получат господдержку

ЛИПЕЦК, 4 июн – РИА Новости. На поддержку фермерских хозяйств Липецкой области выделены порядка 250 миллионов рублей - это средства федерального и регионального бюджета, сообщил глава региона . На поддержку фермерских хозяйств Липецкой области выделены порядка 250 миллионов рублей - это средства федерального и регионального бюджета, сообщил глава региона Игорь Артамонов

Он уточнил, что 48 человек с помощью государственной поддержки планируют развивать свое хозяйство или стать начинающими фермерами, 18 заявок поступило на получение субсидий для развития семейных ферм. Еще 86 фермеров рассчитывают на получение гранта в рамках федерального проекта "Агростартап", который позволяет получить до 3 миллионов рублей на развитие личного подсобного хозяйства и до 4 миллионов рублей в рамках сельскохозяйственного кооператива.

"Общая сумма господдержки из федерального и областного бюджетов составляет 250 миллионов рублей. Из них почти 161 миллион рублей получат фермеры на развитие своих хозяйств, 50 миллионов рублей запланировано начинающим фермерам, 36,4 миллиона - семейным фермерам, на предоставление гранта в рамках проекта "Агростартап" фермеры получат 72,5 миллиона рублей", - сказал глава региона.