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РИА Наука
2020-06-04T13:58
https://ria.ru/20200604/1572462244.html
Вместо модуля для МКС на ракете "Союз-2" отправят спутник "Глонасс"
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572299041_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_28dcfab049fd5178ccc022acb14c64b5.jpg
РИА Новости

Вместо модуля для МКС на ракете "Союз-2" отправят спутник "Глонасс"

13:58 04.06.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСтарт ракеты-носителя
Старт ракеты-носителя
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Старт ракеты-носителя. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Ракете-носителю "Союз-2.1б", которую планировалось использовать для запуска узлового модуля "Причал" на МКС, теперь предстоит вывести на орбиту навигационный спутник "Глонасс", следует из материалов на сайте госзакупок.
Запуск модуля "Причал" к МКС планировалось осуществить с космодрома Байконур в 2014 году, но он постоянно откладывается из-за того, что задерживается запуск к станции многоцелевого лабораторного модуля "Наука", к которому должен стыковаться "Причал".
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Согласно материалам на сайте госзакупок, в мае на космодром Плесецк для запуска спутника "Глонасс" была доставлена ракета "Союз-2.1б" с номером Т15000-025.
При этом из других материалов на госзакупках следует, что ракета с таким же номером изначально предназначалась для запуска модуля "Причал". С 2014 года "Роскосмос" проводил ее годовые технические обслуживания, последнее из которых было завершено в январе 2020 года.
В настоящее время модуль "Наука", который планировалось запустить еще в 2007 году, проходит испытания перед отправкой на Байконур, его старт намечается во втором квартале 2021 года. Модуль "Причал" изготовлен и хранится в РКК "Энергия" с 2014 года, его запуск предполагается в 2021-2022 годах.
Ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщал, что запуск следующего навигационного спутника нового поколения "Глонасс-К" с Плесецка намечается в середине июля.
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"Союз-2.1б" с военным спутником стартовал с космодрома Плесецк
301026010
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РИА НаукаПлесецк (космодром)Международная космическая станция (МКС)ГЛОНАСС (система навигации)Космос - РИА НаукаРКК "Энергия"Роскосмос
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