Вместо модуля для МКС на ракете "Союз-2" отправят спутник "Глонасс"

Запуск модуля "Причал" к МКС планировалось осуществить с космодрома Байконур в 2014 году, но он постоянно откладывается из-за того, что задерживается запуск к станции многоцелевого лабораторного модуля "Наука", к которому должен стыковаться "Причал".