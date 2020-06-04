В ВОЗ прокомментировали решение США разорвать отношения с организацией

"США долгое время были партнером ВОЗ, и я много видел поддержки американского народа и как спасали жизни людей. Поэтому, действительно, вызывает озабоченность текущая ситуация, потому что сокращение финансирования повредит многим людям, это и программа вакцинации от туберкулеза и других заболеваний. Поэтому в этом смысле мы надеемся, что это сотрудничество продолжится", - заявил он в ходе онлайн-дискуссии "Вакцина от COVID-19: всеобщее достояние или каждый сам за себя? Международное сотрудничество в эпоху пандемии", организованной клубом "Валдай".