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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T13:58
https://ria.ru/20200604/1572462190.html
В ВОЗ прокомментировали решение США разорвать отношения с организацией
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572203337_0:116:3231:1933_1036x0_80_0_0_8051c5a5cee56456bef01de804601300.jpg
РИА Новости

В ВОЗ прокомментировали решение США разорвать отношения с организацией

13:58 04.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве.
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве.. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Сокращение финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во стороны Вашингтона вызывает озабоченность, заявил директор регионального офиса организации в Европе Ханс Клюге.
"США долгое время были партнером ВОЗ, и я много видел поддержки американского народа и как спасали жизни людей. Поэтому, действительно, вызывает озабоченность текущая ситуация, потому что сокращение финансирования повредит многим людям, это и программа вакцинации от туберкулеза и других заболеваний. Поэтому в этом смысле мы надеемся, что это сотрудничество продолжится", - заявил он в ходе онлайн-дискуссии "Вакцина от COVID-19: всеобщее достояние или каждый сам за себя? Международное сотрудничество в эпоху пандемии", организованной клубом "Валдай".
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Клюге также поблагодарил Россию и другие страны ВОЗ, которые на последней Всемирной ассамблее здравоохранения выразили поддержку мандату организации.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что страна прекращает отношения с ВОЗ, поскольку организация "отказалась проводить требуемые реформы". По его словам, США "перенаправят эти средства всему миру на срочные нужды здравоохранения". Трамп ранее обвинил ВОЗ в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах Китая.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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30 мая, 12:36
Глава минздрава ФРГ разочарован решением США о разрыве отношений с ВОЗ
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Распространение нового коронавирусаХанс КлюгеКоронавирус COVID-19КоронавирусыДональд ТрампВОЗЕвропаВашингтон (город)СШАВ мире
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