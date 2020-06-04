В ВОЗ прокомментировали решение США разорвать отношения с организацией

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Сокращение финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во стороны Вашингтона вызывает озабоченность, заявил директор регионального офиса организации в Европе Ханс Клюге.
"США долгое время были партнером ВОЗ, и я много видел поддержки американского народа и как спасали жизни людей. Поэтому, действительно, вызывает озабоченность текущая ситуация, потому что сокращение финансирования повредит многим людям, это и программа вакцинации от туберкулеза и других заболеваний. Поэтому в этом смысле мы надеемся, что это сотрудничество продолжится", - заявил он в ходе онлайн-дискуссии "Вакцина от COVID-19: всеобщее достояние или каждый сам за себя? Международное сотрудничество в эпоху пандемии", организованной клубом "Валдай".
Клюге также поблагодарил Россию и другие страны ВОЗ, которые на последней Всемирной ассамблее здравоохранения выразили поддержку мандату организации.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что страна прекращает отношения с ВОЗ, поскольку организация "отказалась проводить требуемые реформы". По его словам, США "перенаправят эти средства всему миру на срочные нужды здравоохранения". Трамп ранее обвинил ВОЗ в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах Китая.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.