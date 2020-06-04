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2020-06-04T15:54
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Лукашенко потребовал от нового премьера снизить зависимость от России
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РИА Новости

Лукашенко потребовал от нового премьера снизить зависимость от России

13:57 04.06.2020 (обновлено: 15:54 04.06.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МИНСК, 4 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с новым составом правительства, которое возглавил Роман Головченко, потребовал диверсифицировать рынки сбыта.
Как передает Sputnik Беларусь, глава государства отметил, что экономический рост должен основываться на экспорте и внешнем спросе.
"Нет экспорта — нет валюты. Причем проблему зависимости от рынка одной страны следует решить окончательно. Мы не можем даже от братской России зависеть на 50-55%. Мы должны диверсифицировать рынки".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
Он напомнил, что ранее уже принимались решения о развитии экспорта в страны ближнего и дальнего зарубежья и поиске новых рынков, и указал на необходимость "серьезных подвижек" в этом направлении.
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По словам Лукашенко, в Белоруссии открытая экономика, но нужно принимать меры для защиты собственного рынка.
"Наш внутренний рынок невелик, но и отдавать его ни в коем случае никому нельзя. Это тот вопрос, который стоит перед правительством, и то правительство не решило этот вопрос", — добавил президент.
Он назвал кабинет министров "экономическим штабом и центром выработки важнейших решений", а главная цель — "достижение устойчивого сбалансированного экономического роста с темпами выше среднемировых".
Накануне Лукашенко подписал указ об отставке правительства. О планах сформировать новый состав Совмина до президентских выборов, которые пройдут 9 августа, он заявлял еще в конце мая.
Сергея Румаса на посту премьер-министра сменил бывший председатель Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко.
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Сергей РумасАлександр ЛукашенкоБелоруссияЭкономика
Популярные комментарии
больше ни рубля этому халявщику, пусть у своих братьев с окраины кормится))
4 июня, 14:03
ДКДмитрий Комков
213401223
От России - снизить, от Запада - повысить? Хороший план, Янукович одобряет.
4 июня, 14:13
ТМТоварищ Мaузер
1982810412
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