Лукашенко потребовал от нового премьера снизить зависимость от России

МИНСК, 4 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с новым составом правительства, которое возглавил Роман Головченко, потребовал диверсифицировать рынки сбыта.
Как передает Sputnik Беларусь, глава государства отметил, что экономический рост должен основываться на экспорте и внешнем спросе.
"Нет экспорта — нет валюты. Причем проблему зависимости от рынка одной страны следует решить окончательно. Мы не можем даже от братской России зависеть на 50-55%. Мы должны диверсифицировать рынки".
Он напомнил, что ранее уже принимались решения о развитии экспорта в страны ближнего и дальнего зарубежья и поиске новых рынков, и указал на необходимость "серьезных подвижек" в этом направлении.
По словам Лукашенко, в Белоруссии открытая экономика, но нужно принимать меры для защиты собственного рынка.
"Наш внутренний рынок невелик, но и отдавать его ни в коем случае никому нельзя. Это тот вопрос, который стоит перед правительством, и то правительство не решило этот вопрос", — добавил президент.
Он назвал кабинет министров "экономическим штабом и центром выработки важнейших решений", а главная цель — "достижение устойчивого сбалансированного экономического роста с темпами выше среднемировых".
Накануне Лукашенко подписал указ об отставке правительства. О планах сформировать новый состав Совмина до президентских выборов, которые пройдут 9 августа, он заявлял еще в конце мая.
Сергея Румаса на посту премьер-министра сменил бывший председатель Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко.