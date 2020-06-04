Посол России обвинил Запад в написании "учебника" для Белоруссии

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Заявление дипмиссий США, Великобритании и ЕС о выборах в Белоруссии больше напоминает учебник для нерадивого ученика, заявил посол России в Минске Дмитрий Мезенцев.
"Это заявление касается того, как Беларусь должна организовать свои президентские выборы. <...> Этот текст напоминает учебник, который должен читать внимательный ученик. И не дай бог, он не последует тому, что там написано. Обращение в такой форме к суверенному независимому государству, активному и очень успешному участнику международных объединений и организаций по меньшей мере выглядит странным", — сказал он на онлайн-конференции "Россия и Беларусь: будущее после пандемии".
В совместном заявлении западные дипмиссии призывают власти Белоруссии обеспечить безопасные и свободные президентские выборы, официально пригласить наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и на практике продемонстрировать готовность выполнить рекомендации этой миссии по итогам наблюдений за предыдущими избирательными кампаниями.
Процесс регистрации кандидатов в президенты должен быть справедливым и прозрачным, никакие политически мотивированные ограничительные меры не должны применяться, подчеркивают дипломаты.
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. Сейчас подписи в поддержку выдвижения собирают 14 претендентов. Регистрация кандидатов пройдет с 5 по 14 июля, после чего стартует кампания предвыборной агитации.