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2020-06-04T16:04
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Посол России обвинил Запад в написании "учебника" для Белоруссии
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РИА Новости

Посол России обвинил Запад в написании "учебника" для Белоруссии

13:54 04.06.2020 (обновлено: 16:04 04.06.2020)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковДмитрий Мезенцев
Дмитрий Мезенцев
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Дмитрий Мезенцев. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Заявление дипмиссий США, Великобритании и ЕС о выборах в Белоруссии больше напоминает учебник для нерадивого ученика, заявил посол России в Минске Дмитрий Мезенцев.
"Это заявление касается того, как Беларусь должна организовать свои президентские выборы. <...> Этот текст напоминает учебник, который должен читать внимательный ученик. И не дай бог, он не последует тому, что там написано. Обращение в такой форме к суверенному независимому государству, активному и очень успешному участнику международных объединений и организаций по меньшей мере выглядит странным", — сказал он на онлайн-конференции "Россия и Беларусь: будущее после пандемии".
В совместном заявлении западные дипмиссии призывают власти Белоруссии обеспечить безопасные и свободные президентские выборы, официально пригласить наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и на практике продемонстрировать готовность выполнить рекомендации этой миссии по итогам наблюдений за предыдущими избирательными кампаниями.
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Процесс регистрации кандидатов в президенты должен быть справедливым и прозрачным, никакие политически мотивированные ограничительные меры не должны применяться, подчеркивают дипломаты.
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. Сейчас подписи в поддержку выдвижения собирают 14 претендентов. Регистрация кандидатов пройдет с 5 по 14 июля, после чего стартует кампания предвыборной агитации.
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РоссияДмитрий МезенцевЕвросоюзВеликобританияБелоруссияСША
Популярные комментарии
Это и так понятно, что Россию диктатор устраивает вполне
4 июня, 14:03
Anraeth Erith
12010147
Не только ж ей российскими пользоваться.
4 июня, 14:36
PWPinter Wafloo
8100036
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