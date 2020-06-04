Посол России обвинил Запад в написании "учебника" для Белоруссии

"Это заявление касается того, как Беларусь должна организовать свои президентские выборы. <...> Этот текст напоминает учебник, который должен читать внимательный ученик. И не дай бог, он не последует тому, что там написано. Обращение в такой форме к суверенному независимому государству, активному и очень успешному участнику международных объединений и организаций по меньшей мере выглядит странным", — сказал он на онлайн-конференции "Россия и Беларусь: будущее после пандемии".