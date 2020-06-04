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2020-06-04T13:53
https://ria.ru/20200604/1572461756.html
Власти Оренбуржья попросили отозвать иск против матери изъятых детей
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РИА Новости

Власти Оренбуржья попросили отозвать иск против матери изъятых детей

13:53 04.06.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСтатуи Фемиды
Статуи Фемиды
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Статуи Фемиды. Архивное фото
УФА, 4 июн - РИА Новости. Специальная комиссия при правительстве Оренбургской области, созданная для решения ситуации с многодетной семьей, у которой изъяли детей, рекомендует органам опеки отозвать иск об ограничении родительских прав матери малышей, сообщили в правительстве области.
Ранее в СМИ появилось видео изъятия четверых маленьких детей у женщины из дома в поселке Тюльпанный Оренбургской области. На кадрах полицейские сначала уговаривают женщину отдать детей, но затем малышей забирают силой, а на мать надевают наручники. Полиция сообщала, что детей забрали для оказания медицинской помощи, а следственные органы поясняли, что дом, который семья купила на материнский капитал, в аварийном состоянии и угрожает жизни и здоровью малышей.
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Вчера, 13:23
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К истории подключилась уполномоченный по правам человека в РФ Анна Кузнецова, которая заявила, что эти меры избыточны, и пообещала, что совершенствование деятельности органов опеки не допустит повторения подобной истории. Губернатор Денис Паслер заявил, что за семьей закрепят специального работника, который будет помогать в создании жилищных условий и в трудоустройстве отца семейства. Следственные органы региона возбудили дело о халатности против должностных лиц органов опеки района, которые в свою очередь подали иск об ограничении прав родителей изъятых детей.
"На заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, которая была организована для детального обсуждения ситуации с многодетной семьей в Домбаровском районе, рекомендовано органу опеки и попечительства администрации муниципального образования Домбаровского района направить в районный суд ходатайство об оставлении искового заявления об ограничении Алены Лихтенвальд в родительских правах без рассмотрения, о чем проинформировать комиссию и правительство области в срок до 5 июня", - сообщает правительство Оренбургской области.
В региональном правительстве отметили, что губернатор региона Денис Паслер поручил ведомствам детально разобраться в ситуации.
"По итогам работы областная комиссия решила отменить постановление главы администрации Домбаровского района об отобрании детей. Комиссией также принято решение признать работу органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений района с семьей Лихтенвальд ненадлежащей. Координирующая роль районной мэрии признана несвоевременной и неэффективной", - говорится в сообщении.
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