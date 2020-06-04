Глава Удмуртии Бречалов вылечился от COVID-19

Ранее, в конце мая, Бречалов заявил, что сдал тест на коронавирус и он оказался положительным. Глава региона самоизолировался, но ежедневно вел прямые эфиры в социальных сетях и проводил видеосовещания в онлайн-формате. Сообщалось, что заболевание у него протекало в легкой форме.