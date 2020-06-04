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2020-06-04T13:59
https://ria.ru/20200604/1572461508.html
Глава Удмуртии Бречалов вылечился от COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/155533/49/1555334969_0:138:3258:1971_1036x0_80_0_0_3313906faa2837a37458dad487068b3b.jpg
РИА Новости

Глава Удмуртии Бречалов вылечился от COVID-19

13:48 04.06.2020 (обновлено: 13:59 04.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Удмуртии Александр Бречалов
Глава Удмуртии Александр Бречалов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Глава Удмуртии Александр Бречалов. Архивное фото
УФА, 4 июн - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что вылечился от коронавируса, три теста показали отрицательный результат, сообщили РИА Новости в пресс-службе руководителя региона.
Ранее, в конце мая, Бречалов заявил, что сдал тест на коронавирус и он оказался положительным. Глава региона самоизолировался, но ежедневно вел прямые эфиры в социальных сетях и проводил видеосовещания в онлайн-формате. Сообщалось, что заболевание у него протекало в легкой форме.
"Глава Удмуртии Александр Бречалов на встрече с победителями праймериз "Единой России" сообщил о том, что выздоровел. Три теста показали отрицательный результат, врачи подтвердили, что он здоров", - сообщили РИА Новости в его пресс-службе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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