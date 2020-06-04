Глава Удмуртии Бречалов вылечился от COVID-19

УФА, 4 июн - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что вылечился от коронавируса, три теста показали отрицательный результат, сообщили РИА Новости в пресс-службе руководителя региона.
Ранее, в конце мая, Бречалов заявил, что сдал тест на коронавирус и он оказался положительным. Глава региона самоизолировался, но ежедневно вел прямые эфиры в социальных сетях и проводил видеосовещания в онлайн-формате. Сообщалось, что заболевание у него протекало в легкой форме.
"Глава Удмуртии Александр Бречалов на встрече с победителями праймериз "Единой России" сообщил о том, что выздоровел. Три теста показали отрицательный результат, врачи подтвердили, что он здоров", - сообщили РИА Новости в его пресс-службе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.