Депутат назвал возможные санкции против "Северного потока — 2" шантажом

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Намерение США ввести новые санкции против "Северного потока — 2" - попытка сорвать реализацию проекта путем экономического и политического шантажа, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Как сообщило в среду агентство Блумберг, сенаторы США планируют расширить санкции против проекта "Северный поток — 2". Новые меры могут коснуться страховых компаний, которые предоставляют услуги андеррайтинга, страхования и перестрахования для судов, работающих на трубопроводе.
"Намерение расширить санкционный пакет со стороны США в отношении "Северного потока — 2" - это отчаянная попытка сорвать реализацию российско-европейского проекта путем экономического и политического шантажа. Вашингтон давно активно сопротивляется развитию сотрудничества Европы с Россией, ставя под удар собственных партнеров и энергетическую безопасность Европы", - цитирует Железняка его пресс-служба.
"Если США приступят к реализации новых санкционных мер, европейским участникам проекта придется выбирать между ответственностью перед своими гражданами и подчинением воле заокеанского диктатора", - заключил депутат.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.