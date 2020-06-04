Депутат назвал возможные санкции против "Северного потока — 2" шантажом

"Намерение расширить санкционный пакет со стороны США в отношении "Северного потока — 2" - это отчаянная попытка сорвать реализацию российско-европейского проекта путем экономического и политического шантажа. Вашингтон давно активно сопротивляется развитию сотрудничества Европы с Россией, ставя под удар собственных партнеров и энергетическую безопасность Европы", - цитирует Железняка его пресс-служба.