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2020-06-04T13:47
https://ria.ru/20200604/1572461404.html
Депутат назвал возможные санкции против "Северного потока — 2" шантажом
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РИА Новости

Депутат назвал возможные санкции против "Северного потока — 2" шантажом

13:47 04.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен комитета Государственной Думы РФ по международным делам Владимир Железняк на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 20 февраля 2019
Член комитета Государственной Думы РФ по международным делам Владимир Железняк на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 20 февраля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Намерение США ввести новые санкции против "Северного потока — 2" - попытка сорвать реализацию проекта путем экономического и политического шантажа, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Как сообщило в среду агентство Блумберг, сенаторы США планируют расширить санкции против проекта "Северный поток — 2". Новые меры могут коснуться страховых компаний, которые предоставляют услуги андеррайтинга, страхования и перестрахования для судов, работающих на трубопроводе.

"Намерение расширить санкционный пакет со стороны США в отношении "Северного потока — 2" - это отчаянная попытка сорвать реализацию российско-европейского проекта путем экономического и политического шантажа. Вашингтон давно активно сопротивляется развитию сотрудничества Европы с Россией, ставя под удар собственных партнеров и энергетическую безопасность Европы", - цитирует Железняка его пресс-служба.

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По его словам, Вашингтон не может честно конкурировать с Россией на рынке энергоносителей в Европе и демонстрирует готовность идти на откровенно незаконные действия, чтобы помешать вводу в эксплуатацию российско-европейского газового проекта.
"Если США приступят к реализации новых санкционных мер, европейским участникам проекта придется выбирать между ответственностью перед своими гражданами и подчинением воле заокеанского диктатора", - заключил депутат.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.
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Северный поток — 2Балтийское мореГосдума РФСергей ЖелезнякСШАУкраинаВ мире
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