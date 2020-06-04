Росздравнадзор подтвердил надежность американских аппаратов ИВЛ

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Американские аппараты ИВЛ, поставленные России 4 июня, будут направлены в медучреждения после прохождения всех процедур по оформлению, эксперты уже подтвердили их надёжность, заявил первый заместитель генерального директора Американские аппараты ИВЛ, поставленные России 4 июня, будут направлены в медучреждения после прохождения всех процедур по оформлению, эксперты уже подтвердили их надёжность, заявил первый заместитель генерального директора Национального медико-хирургического центра им. Н. И. Пирогова Дмитрий Никитенко.

В четверг он вместе с послом США в России Джоном Салливаном встретил срецборт, который доставил вторую партию аппаратов ИВЛ в московский аэропорт "Внуково-2".

"Хотели бы сегодня в очередной раз поблагодарить наших американских партнеров за оказанный жест доброй воли, за оказанную гуманитарную помощь. Эксперты Росздавнадзора подтвердили надежность и высокое качество данной аппаратуры, и после прохождения необходимых процедур по оформлению данные аппараты поступят в распоряжение тех медицинских организаций, где они сейчас наиболее необходимы", - заявил Никитенко.

Самолет со второй партией из 150 американских аппаратов ИВЛ приземлился в четверг в Москве . Всего США выделили России для борьбы с пандемией коронавируса 200 аппаратов ИВЛ и комплектующие к ним на сумму 5,6 миллиона долларов, первая партия из 50 аппаратов была отправлена в Москву в конце мая.

Россия в апреле направила в США самолет с медицинскими принадлежностями и оборудованием. Госдепартамент по этому поводу заявил, что США и Россия не раз помогали друг другу в прошлом и, без сомнения, будут делать это и впредь.

В МИД РФ ранее сообщили, что как и поставка Россией медицинского оборудования в США, которая состоялась в апреле, так и прибывающая из Америки помощь осуществляется на безвозмездной основе, российская и американская стороны полностью оплатили собственные поставки.

В Российском фонде прямых инвестиций ( РФПИ ) подтвердили, что фонд полностью оплатил груз с медоборудованием для США, поставленный в апреле на фоне коронавируса, а американская сторона полностью оплачивает ответный груз для РФ.