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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T13:47
https://ria.ru/20200604/1572461315.html
Росздравнадзор подтвердил надежность американских аппаратов ИВЛ
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572457560_0:76:3071:1803_1036x0_80_0_0_babc3da2ce177ad34834308c50b855c9.jpg
РИА Новости

Росздравнадзор подтвердил надежность американских аппаратов ИВЛ

13:47 04.06.2020
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© ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкДоставка второй партии аппаратов ИВЛ из США в Москву
Доставка второй партии аппаратов ИВЛ из США в Москву
© ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
Доставка второй партии аппаратов ИВЛ из США в Москву
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Американские аппараты ИВЛ, поставленные России 4 июня, будут направлены в медучреждения после прохождения всех процедур по оформлению, эксперты уже подтвердили их надёжность, заявил первый заместитель генерального директора Национального медико-хирургического центра им. Н. И. Пирогова Дмитрий Никитенко.
В четверг он вместе с послом США в России Джоном Салливаном встретил срецборт, который доставил вторую партию аппаратов ИВЛ в московский аэропорт "Внуково-2".
"Хотели бы сегодня в очередной раз поблагодарить наших американских партнеров за оказанный жест доброй воли, за оказанную гуманитарную помощь. Эксперты Росздавнадзора подтвердили надежность и высокое качество данной аппаратуры, и после прохождения необходимых процедур по оформлению данные аппараты поступят в распоряжение тех медицинских организаций, где они сейчас наиболее необходимы", - заявил Никитенко.
Самолет со второй партией из 150 американских аппаратов ИВЛ приземлился в четверг в Москве. Всего США выделили России для борьбы с пандемией коронавируса 200 аппаратов ИВЛ и комплектующие к ним на сумму 5,6 миллиона долларов, первая партия из 50 аппаратов была отправлена в Москву в конце мая.
Сотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
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Россия в апреле направила в США самолет с медицинскими принадлежностями и оборудованием. Госдепартамент по этому поводу заявил, что США и Россия не раз помогали друг другу в прошлом и, без сомнения, будут делать это и впредь.
В МИД РФ ранее сообщили, что как и поставка Россией медицинского оборудования в США, которая состоялась в апреле, так и прибывающая из Америки помощь осуществляется на безвозмездной основе, российская и американская стороны полностью оплатили собственные поставки.
В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) подтвердили, что фонд полностью оплатил груз с медоборудованием для США, поставленный в апреле на фоне коронавируса, а американская сторона полностью оплачивает ответный груз для РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Джон СалливанРоссийский фонд прямых инвестицийНациональный медико-хирургический центр имени Н. И. ПироговаСША
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