Эксперты рассказали о новом премьер-министре Белоруссии

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Новый премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, ранее занимавший пост главы Госкомвоенпрома этой страны, является разносторонним и компетентным чиновником; опыт, полученный им в разных сферах, поможет ему на новой должности, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.

Ранее белорусское государственное информагентство "Белта" сообщило, что президент Александр Лукашенко назначил Романа Головченко новым премьером республики.

Заместитель председателя общероссийского движения "Сильная Россия" полковник, герой России Александр Головашкин отметил, что в пользу Головченко говорит его богатый опыт работы в разных сферах – военной, дипломатической и административной.

"Лукашенко ответственно подходит к подбору кадров. Новый премьер – человек опытный и разносторонний, был послом в Польше, а также в ОАЭ и Кувейте, что подразумевает, что он разбирается в вопросах нефти. Эта тема сейчас очень актуальна, и вообще человек разносторонний. Помимо дипломатической карьеры и опыта в "оборонке" он успел поработать и в администрации президента. Думаю, он будет на своем месте", - сказал эксперт.

В свою очередь генерал ФСБ, член высшего совета "Сильной России" Александр Михайлов подчеркнул, что Головченко, имеющий опыт работы в ВПК, является оптимальным кандидатом в премьеры Белоруссии, учитывая специфику политического и административного устройства этой страны.

"Александр Григорьевич сам назначает своих людей и выстраивает с ними систему взаимоотношений, а значит, Лукашенко сам будет отвечать за последствия этого кадрового решения. Стоит отметить, что люди, работавшие в оборонном секторе, наиболее приспособлены к управлению административно-командной системой, которая по сути существует в Белоруссии", - сказал собеседник агентства.