На Кубани разрешили открыть набережные, парки, скверы и стадионы

Кроме того, с 8 июня по всему краю откроются дежурные группы в детских садах. Они будут принимать детей из семей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Определять, кто сможет посещать такие группы, будут муниципальные оперштабы, добавил губернатор.

В целом ограничительные меры продлили на Кубани до 21 июня. По словам Кондратьева, это означает, что сохраняются красные пропуска для транспорта, необходимые для передвижения между муниципалитетами, и обязательный масочный режим. Продолжают действовать ограничения на въезд в регион и запрет на бронирование отелей и гостиниц на побережье, закрытыми остаются торговые и развлекательные центры. Губернатор также поручил усилить работу карантинных постов и мобильных отрядов самоконтроля на границах края.