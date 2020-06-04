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2020-06-04T20:18
https://ria.ru/20200604/1572461215.html
На Кубани разрешили открыть набережные, парки, скверы и стадионы
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РИА Новости

На Кубани разрешили открыть набережные, парки, скверы и стадионы

13:46 04.06.2020 (обновлено: 20:18 04.06.2020)
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© РИА Новости / Виталий ТимкивЖенщина занимается скандинавской ходьбой на улице Красной в Краснодаре
Женщина занимается скандинавской ходьбой на улице Красной в Краснодаре
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Женщина занимается скандинавской ходьбой на улице Красной в Краснодаре. Архивное фото
КРАСНОДАР, 4 июн — РИА Новости. С 6 июня в Краснодарском крае откроются набережные, парки, скверы и стадионы, сообщил в телеграм-канале губернатор Вениамин Кондратьев.
"Стабильная эпидситуация и отсутствие вспышек заболевания позволяют нам ввести очередной этап послаблений. Поэтому с 6 июня открываем набережные, прогулочные и пешеходные зоны в парках и скверах. <…> Также с 6 июня открываем спортивные стадионы для тренировок с учетом соблюдения социальной дистанции и требований Роспотребнадзора", — написал он.
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Кроме того, с 8 июня по всему краю откроются дежурные группы в детских садах. Они будут принимать детей из семей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Определять, кто сможет посещать такие группы, будут муниципальные оперштабы, добавил губернатор.
В целом ограничительные меры продлили на Кубани до 21 июня. По словам Кондратьева, это означает, что сохраняются красные пропуска для транспорта, необходимые для передвижения между муниципалитетами, и обязательный масочный режим. Продолжают действовать ограничения на въезд в регион и запрет на бронирование отелей и гостиниц на побережье, закрытыми остаются торговые и развлекательные центры. Губернатор также поручил усилить работу карантинных постов и мобильных отрядов самоконтроля на границах края.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Вениамин КондратьевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Краснодарский крайОбщество
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