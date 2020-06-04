На Кубани разрешили открыть набережные, парки, скверы и стадионы

КРАСНОДАР, 4 июн — РИА Новости. С 6 июня в Краснодарском крае откроются набережные, парки, скверы и стадионы, сообщил в телеграм-канале губернатор Вениамин Кондратьев.
"Стабильная эпидситуация и отсутствие вспышек заболевания позволяют нам ввести очередной этап послаблений. Поэтому с 6 июня открываем набережные, прогулочные и пешеходные зоны в парках и скверах. <…> Также с 6 июня открываем спортивные стадионы для тренировок с учетом соблюдения социальной дистанции и требований Роспотребнадзора", — написал он.
Кроме того, с 8 июня по всему краю откроются дежурные группы в детских садах. Они будут принимать детей из семей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Определять, кто сможет посещать такие группы, будут муниципальные оперштабы, добавил губернатор.
В целом ограничительные меры продлили на Кубани до 21 июня. По словам Кондратьева, это означает, что сохраняются красные пропуска для транспорта, необходимые для передвижения между муниципалитетами, и обязательный масочный режим. Продолжают действовать ограничения на въезд в регион и запрет на бронирование отелей и гостиниц на побережье, закрытыми остаются торговые и развлекательные центры. Губернатор также поручил усилить работу карантинных постов и мобильных отрядов самоконтроля на границах края.
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