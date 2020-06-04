Пляжи Черноморского побережья Кубани откроют по решению Роспотребнадзора

В четверг Кондратьев после обсуждения со специалистами принял решение о продлении ограничительных мер, введенных из-за угрозы распространения коронавируса, до 21 июня. Губернатор объявил, что межмуниципальное движение по-прежнему закрыто, красные пропуска для транспорта, необходимые для передвижения между муниципалитетами, и обязательный масочный режим сохраняются. Продолжают действовать ограничения на въезд в регион, губернатор поручил усилить работу карантинных постов, мобильных отрядов самоконтроля на границах региона. Сохраняется запрет на бронирование отелей и гостиниц на побережье, закрытыми остаются торговые и развлекательные центры. Однако набережные, парки, скверы и стадионы власти открыть разрешили.