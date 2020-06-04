Пляжи Черноморского побережья Кубани откроют по решению Роспотребнадзора

КРАСНОДАР, 4 июн - РИА Новости. Пляжи Черноморского побережья Кубани могут открываться и начинать работу только после решения регионального управления Роспотребнадзора, объявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
В четверг Кондратьев после обсуждения со специалистами принял решение о продлении ограничительных мер, введенных из-за угрозы распространения коронавируса, до 21 июня. Губернатор объявил, что межмуниципальное движение по-прежнему закрыто, красные пропуска для транспорта, необходимые для передвижения между муниципалитетами, и обязательный масочный режим сохраняются. Продолжают действовать ограничения на въезд в регион, губернатор поручил усилить работу карантинных постов, мобильных отрядов самоконтроля на границах региона. Сохраняется запрет на бронирование отелей и гостиниц на побережье, закрытыми остаются торговые и развлекательные центры. Однако набережные, парки, скверы и стадионы власти открыть разрешили.
"Пляж может начать работать только в соответствии с решением Роспотребнадзора края", - заявил Кондратьев в ходе заседания регионального оперштаба в четверг.
Руководство региона с 31 марта ввело карантин, с 12 апреля он был изменен на режим самоизоляции. С середины мая край начал поэтапно снимать ограничительные меры, разрешая работу предприятий ряда отраслей экономики. С 23 мая региональные власти ввели послабления режима самоизоляции, однако прогулки в местах массового скопления людей по-прежнему под запретом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.