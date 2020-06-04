Паслер: дело семьи из Оренбуржья изучает областная комиссия

ОРЕНБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Резонансное дело по вопросу изъятия детей из семьи села Тюльпанное Домбаровского района, Резонансное дело по вопросу изъятия детей из семьи села Тюльпанное Домбаровского района, Оренбургской области , изучается областной комиссией, которая работает на месте, заявил РИА Новости губернатор региона Денис Паслер

В конце мая в сети интернет появилось видео, на котором представители органов опеки при помощи полицейских забирают из дома в селе Тюльпанное детей, при этом мать, которая оказывает сопротивление, заковывают в наручники, вывернув руки за спину. Делом семьи из Оренбуржья заинтересовался один из федеральных каналов, куда были приглашены родители изъятых детей.

"Дело об изъятии детей от родителей в селе Тюльпанное изучает областная комиссия, которая работает на месте, она оценит деятельность муниципальных служб. Я – за сохранение семьи. Забирать детей из семьи можно только в крайних ситуациях. Если людям не хватает родительского опыта, средств – нужно им помогать, а не травмировать детей! Безусловно, дети должны быть в безопасности и получать все необходимое", - сказал Паслер

На сегодняшний день к действиям муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних есть серьезные замечания. Глава посёлка неоднократно обращался в районную администрацию с сообщениями, что местная семья не исполняет родительские обязанности: не впускает в дом медицинскую сестру, нецензурно выражается при них, не следит за состоянием детей.

В декабре прошлого года один из детей на "скорой" был доставлен в реанимацию, но медиков в дом для осмотра других детей родители не пустили. Подобным образом они реагировали и на попытки врачей осмотреть двухмесячного ребёнка на дому. По словам главы района, отказалась семья и от помощи муниципалитета в покупке животных для личного подсобного хозяйства.

Причиной действий властей стали опасения за состояние детей. Но, как заметил губернатор, "вызывает серьёзные вопросы их своевременность: первые подобные сообщения в районную администрацию поступали ещё в декабре прошлого года".

Окончательную оценку дадут надзорные органы. Отменить решение об изъятии детей может только суд.