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Оренбургская область
Оренбургская область
2020-06-04T16:08
https://ria.ru/20200604/1572460871.html
Паслер: дело семьи из Оренбуржья изучает областная комиссия
https://cdn25.img.ria.ru/images/156267/59/1562675948_0:276:2048:1428_1036x0_80_0_0_0def95f04561bdceb13d44985d77b56b.jpg
РИА Новости

Паслер: дело семьи из Оренбуржья изучает областная комиссия

13:41 04.06.2020 (обновлено: 16:08 04.06.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкДенис Паслер
Денис Паслер
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
ОРЕНБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Резонансное дело по вопросу изъятия детей из семьи села Тюльпанное Домбаровского района, Оренбургской области, изучается областной комиссией, которая работает на месте, заявил РИА Новости губернатор региона Денис Паслер.
В конце мая в сети интернет появилось видео, на котором представители органов опеки при помощи полицейских забирают из дома в селе Тюльпанное детей, при этом мать, которая оказывает сопротивление, заковывают в наручники, вывернув руки за спину. Делом семьи из Оренбуржья заинтересовался один из федеральных каналов, куда были приглашены родители изъятых детей.
"Дело об изъятии детей от родителей в селе Тюльпанное изучает областная комиссия, которая работает на месте, она оценит  деятельность муниципальных служб. Я – за сохранение семьи. Забирать детей из семьи можно только в крайних ситуациях. Если людям не хватает родительского опыта, средств – нужно им помогать, а не травмировать детей! Безусловно, дети должны быть в безопасности и получать все необходимое", - сказал Паслер
На сегодняшний день к действиям муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних есть серьезные замечания. Глава посёлка неоднократно обращался в районную администрацию с сообщениями, что местная семья не исполняет родительские обязанности: не впускает в дом медицинскую сестру, нецензурно выражается при них, не следит за состоянием детей.
В декабре прошлого года один из детей на "скорой" был доставлен в реанимацию, но медиков в дом для осмотра других детей родители не пустили. Подобным образом они реагировали и на попытки врачей осмотреть двухмесячного ребёнка на дому. По словам главы района, отказалась семья и от помощи муниципалитета в покупке животных для личного подсобного хозяйства.
Города России. Оренбург
Вчера, 11:02
Изъятые из семьи в Оренбуржье дети находятся в госучреждении
Причиной действий властей стали опасения за состояние детей. Но, как заметил губернатор, "вызывает серьёзные вопросы их своевременность: первые подобные сообщения в районную администрацию поступали ещё в декабре прошлого года".
Окончательную оценку дадут надзорные органы. Отменить решение об изъятии детей может только суд.
Сейчас дети находятся в удовлетворительном состоянии под надзором медиков. Губернатор подчеркнул, что в первую очередь нужно помочь семье в создании жилищных условий и трудоустройстве отца. "Необходимо обеспечить регулярный патронаж. За семьёй закрепят специального работника, который будет помогать родителям", – отметил Паслер.
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Оренбургская областьДенис ПаслерОбщество
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