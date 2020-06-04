Лукашенко пообещал определиться с составом Совмина после выборов

МИНСК, 4 июн - РИА Новости. Белорусский лидер Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что окончательно определится с составом правительства после президентских выборов, назначенных на 9 августа.

В среду Лукашенко принял решение об отставке действующего состава правительства республики. Белорусский Совет министров с 2018 года возглавлял Сергей Румас . В четверг пост руководителя правительства по решению президента занял Роман Головченко, который до этого времени занимал должность председателя государственного военно-промышленного комитета (Госкомвоенпрома) республики. Были назначены также новый первый вице-премьер, ряд ключевых министров и руководителей ведомств.

"Это естественный процесс (кадровые перестановки – ред.). Да, через некоторое время пройдут выборы, и этот процесс нужно будет закончить, почти окончательно определиться с составом правительства. Почему почти? Потому что, естественно, после выборов - это экзамен. Мы посмотрим, кто как сдает экзамен… Этот же портфель никому не дается навечно, в том числе мне. Меня избирает народ, вас назначает президент. Все по конституции", - сказал Лукашенко в ходе совещания по новому составу Совмина, его цитирует президентская пресс-служба.

Глава республики отметил, что до назначения нового состава правительства ходили слухи о сохранении около 80% действующего состава, однако в таком случае незачем вообще что-то менять, поскольку не будет новаций и реформ.

Он также акцентировал внимание чиновников на необходимости быстро и активно включаться в работу. "Я вас прошу: приобретайте рабочее состояние, особенно те, кто сегодня будет на новых должностях работать. А подавляющему большинству, наверное, и не надо его приобретать, я думаю, вы в тонусе все", - сказал белорусский лидер.

Лукашенко заверил, что не собирается заниматься "навалом, наскоком, чтобы кому-то голову сломать". "Да и время сегодня не то, чтобы ломать. Даже не время строить. Сегодня надо спасти то, что построено… Откровенно говорю и народу, и вам: с вертолета деньги разбрасывать не будем", - заметил глава республики.