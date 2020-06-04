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2020-06-04T13:41
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Лукашенко пообещал определиться с составом Совмина после выборов
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РИА Новости

Лукашенко пообещал определиться с составом Совмина после выборов

13:41 04.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 4 июн - РИА Новости. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что окончательно определится с составом правительства после президентских выборов, назначенных на 9 августа.
В среду Лукашенко принял решение об отставке действующего состава правительства республики. Белорусский Совет министров с 2018 года возглавлял Сергей Румас. В четверг пост руководителя правительства по решению президента занял Роман Головченко, который до этого времени занимал должность председателя государственного военно-промышленного комитета (Госкомвоенпрома) республики. Были назначены также новый первый вице-премьер, ряд ключевых министров и руководителей ведомств.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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"Это естественный процесс (кадровые перестановки – ред.). Да, через некоторое время пройдут выборы, и этот процесс нужно будет закончить, почти окончательно определиться с составом правительства. Почему почти? Потому что, естественно, после выборов - это экзамен. Мы посмотрим, кто как сдает экзамен… Этот же портфель никому не дается навечно, в том числе мне. Меня избирает народ, вас назначает президент. Все по конституции", - сказал Лукашенко в ходе совещания по новому составу Совмина, его цитирует президентская пресс-служба.
Глава республики отметил, что до назначения нового состава правительства ходили слухи о сохранении около 80% действующего состава, однако в таком случае незачем вообще что-то менять, поскольку не будет новаций и реформ.
Он также акцентировал внимание чиновников на необходимости быстро и активно включаться в работу. "Я вас прошу: приобретайте рабочее состояние, особенно те, кто сегодня будет на новых должностях работать. А подавляющему большинству, наверное, и не надо его приобретать, я думаю, вы в тонусе все", - сказал белорусский лидер.
Лукашенко заверил, что не собирается заниматься "навалом, наскоком, чтобы кому-то голову сломать". "Да и время сегодня не то, чтобы ломать. Даже не время строить. Сегодня надо спасти то, что построено… Откровенно говорю и народу, и вам: с вертолета деньги разбрасывать не будем", - заметил глава республики.
По его словам, в нынешней непростой ситуации даже такие государства, как США и Россия, не разбрасываются финансовыми средствами. Таким образом, по мнению Лукашенко, спасти страну и выйти из этого положения Белоруссия может "только благодаря своей дисциплине, сжав зубы, благодаря сдержанности и направлению всего народа на решение проблем".
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Сергей РумасАлександр ЛукашенкоБелоруссияСШАВ мире
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