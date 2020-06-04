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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T14:07
https://ria.ru/20200604/1572460762.html
Турция не намерена восстановить авиасообщение с Россией в июне
https://cdn24.img.ria.ru/images/155735/65/1557356577_0:85:1606:988_1036x0_80_0_0_a525d2df964810e026d987062afe20d9.jpg
РИА Новости

Турция не намерена восстановить авиасообщение с Россией в июне

14:07 04.06.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Нина Зотина
АНКАРА, 4 июн – РИА Новости. Турция планирует в течение июня восстановить прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение с 40 странами, России среди них нет, заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу.
"В июне мы планируем постепенно возобновить полеты в 40 стран. С 15 странами уже удалось предварительности договориться о взаимных полетах. С 10 июня начинаются полеты в Болгарию, Грецию, Бахрейн, Катар и на Северный Кипр. В течение месяца к ним могут добавиться ФРГ, Нидерланды, Бельгия, Финляндия, Швейцария, Австрия, Италия, Польша, Румыния, Чехия, Япония, Азербайджан, Казахстан, Белоруссия, Молдавия, Литва, Узбекистан, Украина и другие страны", - цитирует министра телеканал NTV.
Он добавил, что все прилетающие из-за рубежа пассажиры будут проходить тестирование на коронавирус в аэропортах. Кроме того, граждане Турции будут обязаны соблюдать режим 14-дневной домашней изоляции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус COVID-19Новости - ТуризмТурцияВ мире
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