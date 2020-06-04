Псковская полиция будет штрафовать родителей за детей на площадках

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Полиция Полиция Псковской области с четверга начинает штрафовать родителей, позволяющих детям гулять на детских площадках в нарушение ограничений по коронавирусу, без предварительного предупреждения об ответственности за эти нарушения, сообщил губернатор Михаил Ведерников

В регионе в рамках смягчения мер по COVID-19 детям разрешено гулять без сопровождения родителей в период с 12.00 до 20.00 мск, но не больше, чем по двое. Также открыты для посещения парки, скверы и набережные при условии, что люди не будут сидеть на скамейках и заходить на детские площадки.

"Мы делаем все возможное, чтобы существующие ограничения были минимальными, чтобы люди в максимально комфортных условиях прошли этот непростой период… Отдельно в качестве вынужденных информаторов работала и полиция, которая на каждой детской площадке с сорванными лентами объясняла родителям о недопустимости нахождения (там) детей", – рассказал Ведерников на селекторном совещании с медиками, которое транслировалось Псковским агентством информации.

По оценке губернатора, из-за тех жителей, которые не соблюдают установленные ограничения, в том числе и по допуску на детские площадки, страдает остальное население региона, а также экономика Псковской области в целом.

"Из-за этого мы не можем открыть торговые центры, мы не можем полноценно запустить туристическую сферу. Это наносит урон экономике региона, сильно сужает возможности нашего бюджета, поэтому с сегодняшнего дня полиция будет составлять протоколы и выписывать штрафы таким родителям без предупреждения", - добавил Ведерников.

По данным областного оперштаба, на четверг в Псковской области выявлено 1130 случаев коронавируса против 1066 в среду. Выздоровели 417 человек, 10 – скончались.