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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T13:38
https://ria.ru/20200604/1572460730.html
Псковская полиция будет штрафовать родителей за детей на площадках
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1036x0_80_0_0_183ae316942ddb9d08700f46295367ed.jpg
РИА Новости

Псковская полиция будет штрафовать родителей за детей на площадках

13:38 04.06.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Полиция Псковской области с четверга начинает штрафовать родителей, позволяющих детям гулять на детских площадках в нарушение ограничений по коронавирусу, без предварительного предупреждения об ответственности за эти нарушения, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
В регионе в рамках смягчения мер по COVID-19 детям разрешено гулять без сопровождения родителей в период с 12.00 до 20.00 мск, но не больше, чем по двое. Также открыты для посещения парки, скверы и набережные при условии, что люди не будут сидеть на скамейках и заходить на детские площадки.
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"Мы делаем все возможное, чтобы существующие ограничения были минимальными, чтобы люди в максимально комфортных условиях прошли этот непростой период… Отдельно в качестве вынужденных информаторов работала и полиция, которая на каждой детской площадке с сорванными лентами объясняла родителям о недопустимости нахождения (там) детей", – рассказал Ведерников на селекторном совещании с медиками, которое транслировалось Псковским агентством информации.
По оценке губернатора, из-за тех жителей, которые не соблюдают установленные ограничения, в том числе и по допуску на детские площадки, страдает остальное население региона, а также экономика Псковской области в целом.
"Из-за этого мы не можем открыть торговые центры, мы не можем полноценно запустить туристическую сферу. Это наносит урон экономике региона, сильно сужает возможности нашего бюджета, поэтому с сегодняшнего дня полиция будет составлять протоколы и выписывать штрафы таким родителям без предупреждения", - добавил Ведерников.
По данным областного оперштаба, на четверг в Псковской области выявлено 1130 случаев коронавируса против 1066 в среду. Выздоровели 417 человек, 10 – скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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