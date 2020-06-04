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2020-06-04T13:36
https://ria.ru/20200604/1572460645.html
В украинских Черкассах протестующие потребовали открыть детсады
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РИА Новости

В украинских Черкассах протестующие потребовали открыть детсады

13:36 04.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Залесский / Перейти в фотобанкСотрудник полиции на Украине
Сотрудник полиции на Украине
© РИА Новости / Виталий Залесский
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции на Украине. Архивное фото
КИЕВ, 4 июн – РИА Новости. Группа протестующих родителей вышла с акцией под стены городского совета в Черкассах на Украине, требуя возобновить работу детских садов, которые закрыты на карантин, об этом в четверг сообщило издание "Суспільне" ("Общественное").
"Открыть детские сады требуют родители в Черкассах. Вместе с детьми они вышли в городской совет, часть из них - одинокие мамы, которые не могут выйти на работу. Возобновить работу они не могут, потому что не на кого оставить детей", - пишет издание.
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Отмечается, что мэр города Анатолий Бондаренко отреагировал на ситуацию и пообещал открыть детские сады с 9 июня. Однако работать начнут не все сады, так как все еще остается ограничение на передвижение людей старше 60 лет, а некоторые люди такого возраста работают в учебных заведениях города.
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он несколько раз продлевался. Также кабмин решил смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией. На первом из пяти этапов ослабления ограничений украинские власти разрешили работу парикмахерских и салонов красоты, открылись летние площадки кафе и ресторанов, был снят запрет на прогулки в парках, возобновили работу магазины непродовольственных товаров. Двадцать второго мая на Украине стартовал второй этап, на котором в стране возобновили работу общественный транспорт, гостиницы и детские сады.
С 1 июня на Украине начался третий этап ослабления карантина - разрешили работу бассейнов и спортзалов, а также возобновили движение железнодорожного транспорта и межобластные перевозки автотранспортом. Кабинет министров Украины на заседании в среду принял решение об очередном смягчении карантина из-за благополучной ситуации с коронавирусом, в том числе с 5 июня возобновится внутреннее авиасообщение, полноценно заработают места общественного питания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЧеркассыУкраинаВ мире
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