В украинских Черкассах протестующие потребовали открыть детсады

КИЕВ, 4 июн – РИА Новости. Группа протестующих родителей вышла с акцией под стены городского совета в Группа протестующих родителей вышла с акцией под стены городского совета в Черкассах на Украине , требуя возобновить работу детских садов, которые закрыты на карантин, об этом в четверг сообщило издание "Суспільне" ("Общественное")

"Открыть детские сады требуют родители в Черкассах. Вместе с детьми они вышли в городской совет, часть из них - одинокие мамы, которые не могут выйти на работу. Возобновить работу они не могут, потому что не на кого оставить детей", - пишет издание.

Отмечается, что мэр города Анатолий Бондаренко отреагировал на ситуацию и пообещал открыть детские сады с 9 июня. Однако работать начнут не все сады, так как все еще остается ограничение на передвижение людей старше 60 лет, а некоторые люди такого возраста работают в учебных заведениях города.

Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он несколько раз продлевался. Также кабмин решил смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией. На первом из пяти этапов ослабления ограничений украинские власти разрешили работу парикмахерских и салонов красоты, открылись летние площадки кафе и ресторанов, был снят запрет на прогулки в парках, возобновили работу магазины непродовольственных товаров. Двадцать второго мая на Украине стартовал второй этап, на котором в стране возобновили работу общественный транспорт, гостиницы и детские сады.

С 1 июня на Украине начался третий этап ослабления карантина - разрешили работу бассейнов и спортзалов, а также возобновили движение железнодорожного транспорта и межобластные перевозки автотранспортом. Кабинет министров Украины на заседании в среду принял решение об очередном смягчении карантина из-за благополучной ситуации с коронавирусом, в том числе с 5 июня возобновится внутреннее авиасообщение, полноценно заработают места общественного питания.