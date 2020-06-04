Путин поручил Минобороны развернуть госпиталь в Забайкалье

"Хотел бы обратить внимание на рост заболевших в Забайкальском крае. Динамика там пока сложная, и с учетом этого нужно максимально быстро помочь региону. И прежде всего, конечно, речь идет о возможностях системы здравоохранения", — заявил президент во время совещания с постоянными членами Совета безопасности.

Глава государства напомнил, что Вооруженные силы неоднократно привлекали для борьбы с COVID-19 — как за границей, так и в России.

"Совсем недавно все были свидетелями, как Министерству обороны в сжатые сроки и с хорошим качеством удалось построить 16 госпиталей в разных регионах. Как быстро они развернулись в Дагестане, в некоторых других регионах действуют оперативно", — подчеркнул Путин.

По словам президента, ситуация с коронавирусом в стране в целом стабилизируется и улучшается, однако необходимо по-прежнему контролировать обстановку в каждом регионе.

Минобороны уже приступило к переброске из Бурятии в Забайкалье многопрофильного мобильного полевого госпиталя на 100 коек, оборудованного аппаратами для искусственной вентиляции легких, проведения УЗИ и рентгена, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, анализаторами крови и ПЦР-лабораторией. Его развернут в районе Читы.

Число больных COVID-19 в России превысило 441 тысячу, из них более 204 тысяч вылечились, 5384 человека скончались. В Забайкалье всего выявили 1321 случай заражения коронавирусом (за последние сутки — 64, почти в два раза больше, чем сообщалось 3 июня), 24 пациента погибли.

В мире, согласно статистике ВОЗ , заболели свыше 6,2 миллиона человек, как минимум 380 тысяч скончались. Среди стран, наиболее подверженных инфекции, — Соединенные Штаты , Бразилия, Россия, Великобритания, Испания, Италия, Индия , Франция, Германия и Перу.