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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T14:50
https://ria.ru/20200604/1572460565.html
Путин поручил Минобороны развернуть госпиталь в Забайкалье
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РИА Новости

Путин поручил Минобороны развернуть госпиталь в Забайкалье

13:35 04.06.2020 (обновлено: 14:50 04.06.2020)
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Владимир Путин поручил Минобороны оперативно развернуть госпиталь в Забайкальском крае для пациентов с коронавирусной инфекцией.
"Хотел бы обратить внимание на рост заболевших в Забайкальском крае. Динамика там пока сложная, и с учетом этого нужно максимально быстро помочь региону. И прежде всего, конечно, речь идет о возможностях системы здравоохранения", — заявил президент во время совещания с постоянными членами Совета безопасности.
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Глава государства напомнил, что Вооруженные силы неоднократно привлекали для борьбы с COVID-19 — как за границей, так и в России.
"Совсем недавно все были свидетелями, как Министерству обороны в сжатые сроки и с хорошим качеством удалось построить 16 госпиталей в разных регионах. Как быстро они развернулись в Дагестане, в некоторых других регионах действуют оперативно", — подчеркнул Путин.
По словам президента, ситуация с коронавирусом в стране в целом стабилизируется и улучшается, однако необходимо по-прежнему контролировать обстановку в каждом регионе.
Минобороны уже приступило к переброске из Бурятии в Забайкалье многопрофильного мобильного полевого госпиталя на 100 коек, оборудованного аппаратами для искусственной вентиляции легких, проведения УЗИ и рентгена, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, анализаторами крови и ПЦР-лабораторией. Его развернут в районе Читы.
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Число больных COVID-19 в России превысило 441 тысячу, из них более 204 тысяч вылечились, 5384 человека скончались. В Забайкалье всего выявили 1321 случай заражения коронавирусом (за последние сутки — 64, почти в два раза больше, чем сообщалось 3 июня), 24 пациента погибли.
В мире, согласно статистике ВОЗ, заболели свыше 6,2 миллиона человек, как минимум 380 тысяч скончались. Среди стран, наиболее подверженных инфекции, — Соединенные Штаты, Бразилия, Россия, Великобритания, Испания, Италия, Индия, Франция, Германия и Перу.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир ПутинЗабайкальский край
Популярные комментарии
Военные специалисты всегда справлялись с поставленными задачами быстрее и организованнее гражданских. Будем надеяться, что их помощь краю окажется как нельзя кстати.
4 июня, 14:07
Лилиана Жеманная
801011
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