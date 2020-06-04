Путин отметил стабилизацию ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России в целом стабилизируется и улучшается, но необходимо тщательно отслеживать обстановку в каждом регионе и оперативно реагировать, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.
"В последние месяцы на этой площадке повышенное внимание мы с вами уделяли вопросам борьбы с эпидемией коронавируса. Сейчас ситуация в целом по стране стабилизируется, улучшается. Но, как уже говорил, нужно, безусловно, постоянно и самым тщательным образом отслеживать обстановку в каждом регионе и оперативно, незамедлительно реагировать на меняющуюся ситуацию", - заявил Путин в четверг на совещании Совбеза.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.