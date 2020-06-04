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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T13:50
https://ria.ru/20200604/1572460529.html
Путин отметил стабилизацию ситуации с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572461268_0:319:3072:2047_1036x0_80_0_0_e2343f51789bf5fdf852889a2092851d.jpg
РИА Новости

Путин отметил стабилизацию ситуации с коронавирусом

13:34 04.06.2020 (обновлено: 13:50 04.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совбеза в режиме видеоконференции
Президент России Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совбеза в режиме видеоконференции
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России в целом стабилизируется и улучшается, но необходимо тщательно отслеживать обстановку в каждом регионе и оперативно реагировать, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.
"В последние месяцы на этой площадке повышенное внимание мы с вами уделяли вопросам борьбы с эпидемией коронавируса. Сейчас ситуация в целом по стране стабилизируется, улучшается. Но, как уже говорил, нужно, безусловно, постоянно и самым тщательным образом отслеживать обстановку в каждом регионе и оперативно, незамедлительно реагировать на меняющуюся ситуацию", - заявил Путин в четверг на совещании Совбеза.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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